Beautiful Desolation, il team lancia una “sanatoria” per chi scarica illegalmente il gioco

Quello della pirateria è ancora un fenomeno odioso che riguarda il settore dei videogiochi su PC e ancora di più (se possibile) quando a farne le spese sono piccoli team di sviluppo. Beautiful Desolation è un titolo bidimensionale con visuale isometrica ambientato in un futuro post-apocalittico e rilasciato il 26 febbraio. Il gioco è disponibile anche su Steam e il suo costo è ben lontano da quello dei titoli AAA. Il team di sviluppo The Brotherhood ha deciso di pubblicare un messaggio sul forum di Steam dal titolo molto chiaro: Appello ai pirati di Beautiful Desolation.

«Beautiful Desolation è stato scaricato illegalmente 50 mila volte da mercoledì ad oggi – si legge – In qualsiasi momento ci sono oltre 1.000 utenti in-game. Se le vendite fossero state alla pari di questi dati, allora sarebbe il gioco più venduto su Steam di questa settimana». The Brotherhood spiega che il team è composto letteralmente da «due persone sedute nella stessa stanza che tentano di competere con mega progetti e mega budget di un’industria ormai vastissima».

Per questo The Brotherhood ha lanciato una pagina PayPal per chiedere ai pirati di almeno contribuire in parte e dare qualche dollaro considerato che non hanno speso un centesimo per poterlo giocare. I programmatori chiedono anche al massimo di acquistare la colonna sonora.

«Non faremo nessuna domanda, non vi contatteremo e non abbiamo alcun interesse a sapere chi siete – dice The Brotherhood – Speriamo soltanto di poter continuare a dare ai nostri fan nuovi progetti e abbiamo bisogno di tutte le risorse disponibili per fare in modo che ciò accada». Per chi fosse interessato, Beautiful Desolation si può acquistare su Steam a questa pagina o in alternativa potete valutare un altro interessante e meno costoso titolo di The Brotherhood, ovvero Stasis, uscito qualche anno fa con la stessa formula grafica ma ad ambientazione horror sci-fi. Infine ricordiamo che in alcun modo la pirateria può essere giustificabile a maggior ragione in un mercato come quello attuale dove le occasioni per sconti e offerte sui giochi sono praticamente ovunque e all’ordine del giorno.