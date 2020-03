Below: data di uscita per la versione PS4 svelata

È passato ormai un po’ di tempo dall’annuncio di Below per PS4. Il titolo action adventure uscito il 14 dicembre 2018 per Xbox One sviluppato dai ragazzi di Capybara Games ha perso quindi la sua esclusività. Finalmente, a distanza di mesi, abbiamo una data di uscita per la versione della console di casa Sony. Il gioco sarà quindi disponibile a partire dal 7 aprile.

Below è un dungeon crawler vestito da roguelike, che cerca di inglobare nella sua formula anche qualche piccola dinamica survival, e confeziona il tutto con un sistema di combattimento semplice, efficace e quasi mai banale. Il giocatore quindi dovrà esplorare le profondità di un’isola remota con l’obiettivo di sopravvivere ai temibili nemici che gli si pareranno davanti, oltre a trappole disseminate qua e là. Qui di seguito potete gustarvi il trailer se non lo avete ancora visto.

Il titolo inoltre si arricchirà di una nuova modalità conosciuta con il nome di Explore Mode. Questa permetterà di visitare ogni luogo della mappa senza essere sterminati da nemici, trappole e dagli imprevisti ambientali che caratterizzano l’esperienza survival del titolo .Sempre attraverso la modalità Explore, i falò diventeranno dei check point permanenti. Se quindi siete possessori di PS4 è arrivato il momento adatto per provarlo finalmente, non ve ne pentirete. Se non conoscete Below, potete leggere la nostra recensione dettagliata.

Cosa ne pensate di questa notizia? Acquisterete il titolo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Below.