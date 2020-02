Below, nuove informazioni sull’attesa Explore Mode

Come vi avevamo raccontato qualche giorno fa, Below arriverà a breve anche su PlayStation 4 dopo essere stato per più di un anno un titolo esclusivo per Xbox One. L’intrigante dungeon crawler, uscito originariamente il 14 dicembre 2018 sulla piattaforma Microsoft, giungerà infatti su PS4 questa primavera.

Below per tale occasione si arricchirà inoltre di una nuova e peculiare modalità, conosciuta come Explore Mode, che ci permetterà, appunto, di esplorare la pregevole avventura di Capybara Games in un modo molto più tranquillo. Tale Explore Mode, infatti, abbasserà notevolmente la difficoltà del titolo, introducendo tutta una serie di modifiche alla formula del gioco base.

Ecco quindi tutte le caratteristiche di questa modalità:

Non saranno presenti né la fame né la sete

Non sarà possibile bere da pozzanghere e bottiglie

Le bottiglie dovranno comunque essere riempite d’acqua per cuocere le zuppe

Le zuppe ricaricheranno la vita

Le death’s door teletrasporteranno direttamente sull’isola

Non ci saranno più colpi singoli mortali

I fuochi non ci bruceranno più fino alla morte

Qualsiasi danno inflitto al giocatore sarà da sanguinamento, così da concedere all’utente abbastanza tempo per salvarsi

I checkpoint non si disattiveranno dopo un uso

Solo un checkpoint potrà essere attivo in ogni momento

Sarà disponibile un salvataggio specifico per la Explore Mode

Nuova modalità Survive aggiunta al menu di gioco (si tratta della modalità originale)

aggiunta al menu di gioco (si tratta della modalità originale) I progressi pre-esistenti saranno salvati negli slot per la modalità Survive

Che ne pensate di questa notizia e di tutte le novità introdotte da questa Explore Mode, vi ispira l’idea alla base di tutto ciò? Avete già giocato a Below o stavate aspettando una sua uscita su altre piattaforme per farlo? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia!