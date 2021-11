Bethesda abbandonerà i single player? Todd Howard ha la risposta

Nella giornata di ieri Todd Howard di Bethesda è tornato a parlare ampiamente non solo del prossimo Starfield, ma anche di quello che sarà il futuro di Bethesda e delle proprie produzioni. Il gioco di ruolo spaziale è atteso per l’anno prossimo, ma la curiosità dietro alla compagnia americana è tanta e, a dirla tutta, non vediamo l’ora di assistere a tutto quello che Howard e compagni hanno da mostrarci da qui ai prossimi anni.

In una recente intervista con la redazione di IGN USA, Todd Howard si è espresso parecchio su ciò che dovrebbero aspettarsi i fan di Bethesda dal futuro della compagnia, da sempre molto legata alle esperienze single player. Sebbene in passato siano stati proposti degli esperimenti online, Howard ha voluto sottolineare come il DNA di Bethesda è fortemente legato all’esperienza in giocatore singolo e le cose non cambieranno.

Questo non significa che componenti multiplayer verranno abbandonate da Howard e compagni in futuro, ma la compagnia metterà sempre in primo piano la propria passione per le avventure in giocatore in singolo e il gioco di ruolo. Entrambi sono tratti distintivi dei titoli che abbiamo imparato ad amare come il leggendario Skyrim e il cult Fallout 3, e con queste recenti parole di Todd Howard sappiamo che tipo di futuro aspettarci da questi studi.

Sappiamo che Starfield non uscirà prima del prossimo 11 novembre 2022, quindi ci sarà da attendere ancora parecchio prima di partire nella prossima avventura spaziale di Bethesda. Per il prossimo The Elders Scrolls, invece, ci sarà da attendere ancora di più dato che Todd Howard ha confermato come il team ha voluto dare precedenza a Starfield.