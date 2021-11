Bethesda accenna al ritorno di Fallout New Vegas? Siamo già emozionati!

Non c’è dubbio che Fallout New Vegas sia il gioco più amato della serie, almeno di quelli prodotti da quando Bethesda ha preso in mano il franchise. Il titolo debuttò nel 2010, come una sorta di spin-off della serie principale e venne sviluppato da Obsidian Entertainment, una delle software house che nel corso degli anni ha saputo imporsi come una delle migliori per quanto riguarda lo sviluppo di giochi di ruolo d’azione. Il decennale nel gioco è passato oramai da più di un anno, ma la recente comparsa di nuovo merch sullo store ufficiale del publisher e sviluppatore del Maryland ha riacceso le speranze dei fan in merito a qualche novità sull’IP.

Sappiamo bene che nel corso degli anni Obsidian è sempre stata accostata a Bethesda e alla realizzazione di un nuovo capitolo della famosa saga RPG. Il successo di Fallout New Vegas d’altronde è sempre sotto gli occhi di tutti, ma nonostante le richieste dei giocatori e dei rumor, non c’è mai stata possibilità che il titolo tornasse ad essere affidato al team di sviluppo. Ora però, con l’arrivo di due nuovi gadget (tra cui uno davvero molto bello) è possibile che qualcosa possa bollire in pentola? Per alcuni potrebbe semplicemente essere l’occasione giusta per festeggiare il decennale del gioco, per altri invece si tratterebbe invece di un segnale anche anticiperebbe una remaster.

Tra ipotesi e indiscrezioni varie, ci sono diversi progetti che potrebbero prendere vita in merito a Fallout New Vegas. Una delle fantasie più vicine alla realizzazione riguarderebbe proprio un nuovo capitolo della serie e considerando che Obsidian e Bethesda ora sono nuovamente insieme (grazie alle acquisizioni di Microsoft) l’idea che le due realtà tornino a collaborare non è poi così impossibile.

In attesa di ulteriori conferme o smentite, che potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane, vale la pena ricordare che tutti i capitoli della saga sviluppati da Bethesda sono su Xbox Game Pass, con Fallout 3 che addirittura ha ricevuto delle texture aggiornate, mentre New Vegas invece no. Insomma, i segnali che il titolo possa ricevere una remaster ci sono tutte: speriamo solo di non averli fraintesi.