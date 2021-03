Bethesda: evento Xbox dietro l’angolo?

Xbox ha ufficialmente acquisito Bethesda, come vi avevamo riportato negli scorsi giorni. In attesa di vedere esattamente come si comporterà il publisher nei confronti della nuova etichetta, Jeff Grubb (noto giornalista e insider piuttosto affidabile) ha “confermato” l’avvicinarsi di un evento speciale organizzato da Microsoft, in cui verranno discussi con il pubblico alcuni dettagli di quella che possiamo definire come la più importante operazione di acquisizione degli ultimi dieci anni, almeno nel mondo dei videogiochi.

Stando a Grubb, Bethesda sarà al centro di un particolare show organizzato da Xbox dove verranno svelate alcune delle prossime mosse di Microsoft e del publisher e sviluppatore del Maryland. Tra gli argomenti di discussione ovviamente sono presenti quali giochi entreranno nel servizio Xbox Game Pass e ovviamente cosa significhi nel dettaglio l’aggiunta della famiglia di Todd Howard e soci nel gruppo Xbox Game Studio, che ad oggi conta studi di grande profilo come Obsidian e inXile Entertainment.

Attenzione però: lo stesso Grubb ha dichiarato che non ci sarà nessun nuovo annuncio di peso. Il giornalista ha infatti precisato che release date e altre possibili “bombe” saranno tenute in serbo per l’E3 2021. La kermesse di Los Angeles (che dovrebbe tenersi solamente in versione digitale a causa della pandemia da COVID-19) sarà il palco giusto per svelare a critica, appassionati e fan le prossime mosse come ad esempio date di uscita e nuovi progetti in dirittura d’arrivo o in lavorazione. In aggiunta Bethesda e Xbox avrebbero ancora due show separati, vista la difficoltà legata ai tempi di organizzare un’unica conferenza.

Bethesda e Xbox sono finalmente unite in un matrimonio ufficiale. Se l’evento verrà confermato si tratterà ovviamente dell’invito rivolto a tutti i giocatori, curiosi di sapere quali saranno le prime mosse di entrambe le aziende in questa nuova unione. Vi aggiorneremo non appena saranno disponibili ulteriori dettagli in merito, dunque restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità in dirittura d’arrivo.