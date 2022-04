A febbraio, Bethesda ha annunciato l’intenzione di terminare in via definitiva il Bethesda Launcher. Nato come alternativa per alcuni servizi più popolari, il launcher non è mai stato particolarmente apprezzato dai giocatori. Proprio per questo motivo, gli sviluppatori hanno deciso di abbandonare il progetto e riportare i propri giochi su Steam. Come abbiamo già segnalato in questo articolo, le operazioni di migrazione per le librerie e portafogli dei giocatori prenderanno il via a partire dal 27 aprile 2022.

Fallout 3

Proprio nella data del 27 aprile, infatti, i giocatori riceveranno istruzioni dettagliate su cosa fare per trasferire i propri giochi dal Bethesda Launcher a Steam. Alcuni giochi, inoltre, potranno trasferire automaticamente i salvataggi. Altri, invece, richiederanno di copiarli manualmente nella cartella dedicata. La stessa Bethesda annuncia inoltre che tra i vari giochi presenti sul suo launcher, soltanto Wolfenstein: Youngblood non prevede attualmente la possibilità di trasferire i dati dei salvataggi. Ciò non esclude che lo sviluppatore trovi una soluzione per consentire ai giocatori di recuperare le proprie partite.

Il Bethesda Launcher rimarrà attivo e funzionante fino all’11 maggio 2022. Tuttavia, anche se non doveste riuscire a trasferire in tempo i vostri giochi su Steam, sarà comunque possibile farlo in seguito. Lo sviluppatore, inoltre, invita i giocatori a non perdere i propri dati di accesso. Gli account Bethesda.net, infatti, continueranno ad essere funzionanti e saranno richiesti per accedere ad alcuni giochi. Anche se li avvierete tramite Steam, infatti, alcuni titoli richiederanno l’accesso ai vostri account Bethesda.

Dopo il successo di Epic Games, GOG e Steam, molti sviluppatori hanno infatti provato a creare le proprie piattaforme per coinvolgere i giocatori. Alcuni come Rockstar e Ubisoft sono riusciti a trovare una formula per coinvolgere i giocatori. Tuttavia, gli appassionati continuano a preferire le tre principali piattaforme e sperano di poter vedere tutti i propri titoli raggruppati in una singola libreria in modo da non accedere a diversi servizi per giocare ad alcuni titoli.