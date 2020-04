Bethesda ha cancellato la mostra online dell’E3 a causa del coronavirus

Nonostante l‘E3 sia stato cancellato a causa della pandemia di Covid-19, alcuni publisher hanno pianificato di tenere delle mostre digitali in occasione della data in cui l’E3 si sarebbe dovuto svolgere. Ed è sempra a causa del virus che ci sarà una mostra online in meno, dato che Bethesda è stata costretta ad annullare il suo evento.

Pete Hines, Vicepresidente di Bethesda che spesso ha aperto le presentazioni all’E3 dei titoli della casa sviluppatrice, ha pubblicato un post su Twitter in cui affermava che la compagnia sta affrontando numerose sfide dovute alla pandemia, che li ha portati a cancellare la loro mostra digitale a giugno. La società, tuttavia, continuerà a condividere i suoi piani nei prossimi mesi, anche se non è chiaro se rimanderanno la mostra in futuro o procederanno ad annunciare le singole novità una per una.

Given the many challenges we're facing due to the pandemic, we will not host a digital Showcase in June. We have lots of exciting things to share about our games and look forward to telling you more in the coming months. — Pete Hines (@DCDeacon) April 1, 2020

Solitamente, le presentazioni all’E3 di Bethesda hanno sempre riservato diverse sorprese, assieme ai vari dettagli sulle continue espansioni di The Elder Scrolls Online. Non sappiamo cosa avesse in mente di mostrare la software house quest’anno, ma i fan erano certi di ricevere novità sull’attuale sviluppo di The Elders Scrolls 6, di cui Bethesda ha rilasciato poc’altro che un teaser trailer all’E3 2018, e su Starfield.

Sembra, dunque, che la casa sviluppatrice stia tribolando non poco a causa del coronavirus: solo una settimana fa e sempre a causa del virus, Bethesda aveva annunciato che il DLC Wastelanders sarebbe stato rimandato al 14 aprile, e oggi è giunta la notizia della cancellazione della mostra online in occasione dell’E3. Speriamo solo che riesca ad organizzare una mostra futura per svelare cos’hanno in serbo per il 2020 e per il prossimo anno, e che sopratutto non vi siano altre aziende costrette a cancellare i loro programmi. In caso di novità, vi terremo aggiornati.