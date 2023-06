Durante il processo in corso tra la Federal Trade Commission e Microsoft è emersa un’email interna inviata da Pete Hines, vice presidente senior di marketing e comunicazioni globali di Bethesda, che esprime frustrazione per le politiche di esclusività poco coerenti di Xbox. Secondo il documento, l’email è stata inviata ai suoi colleghi di Bethesda – Todd Howard, Jamie Leder e Todd Vaughn – nel febbraio 2022.

L’email è stata inizialmente condivisa su Twitter dal giornalista di Axios Stephen Totilo, e si può leggere la confusione espressa da Hines in un post sul blog del 2022 in merito alle dichiarazioni dei rappresentanti di Microsoft secondo cui l’azienda era “impegnata verso Sony” e avrebbe reso disponibili “Call of Duty e altri giochi popolari di Activision” su PlayStation. Hines si chiese se questa situazione non fosse il contrario di quanto richiesto (o detto) per i titoli di Bethesda e si interrogò su quale fosse la differenza.

Dopo aver condiviso un estratto del post sul blog di Xbox menzionato, Hines ha aggiunto:

“Qualcuno di Xbox ha pensato di avvisarci in anticipo su questo? Tra un paio di settimane, Todd andrà al DICE, non pensate che un giornalista potrebbe interpellarlo e chiedergli perché quanto riportato è accettabile per COD o per qualsiasi gioco di Activision Blizzard, ma non per TES6 [The Elder Scrolls 6] o Starfield?”

Oltre alle lamentele di Hines riguardo al fatto che Bethesda riceva istruzioni su cosa fare con i propri titoli, l’email rivela anche un’altra informazione interessante: se quanto affermato da Hines è vero, The Elder Scrolls 6 sarà un’esclusiva per Xbox e PC. Sebbene non sia particolarmente sorprendente, ciò sembra essere in contrasto con la testimonianza del CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, della settimana scorsa, secondo cui l’azienda non aveva ancora deciso se The Elder Scrolls 6 sarebbe stato disponibile su PlayStation.