Bethesda sembra stia aprendo un nuovo studio dedicato alle remaster

Bethesda è senza dubbio uno dei publisher più attivi nel settore, con molti dei suoi team di sviluppo al lavoro costante su progetti sempre più ambiziosi. Pensiamo a The Elder Scrolls VI, Starfield, Contraband, la produzione di Indiana Jones, l’imminente Deathloop che uscirà anche su PlayStation 5 e Ghostwire Tokyo che, purtroppo, è stato recentemente rimandato. Questi sono solo degli esempi, ma le produzioni in lavorazione sotto il marchio di Bethesda sono davvero molte al momento, e sembrano non accennare a fermarsi.

Secondo un recente rumor, il publisher avrebbe creato di recente un nuovo team di sviluppo interamente dedicato alla produzione di remake e remaster. L’insider che ha dato l’informazione, SkullziTV, è uno youtuber che da molto tempo tratta le ultime novità sul mondo Bethesda, rivelando in anticipo alcuni dettagli. In un tweet postato sul suo profilo, Skullzi annuncia l’esistenza di questo nuovo team, che prende il nome di Artifact Studios, che si occuperà di sviluppare alcuni remake.

L’informazione è molto interessante perché finora Bethesda non ha mai davvero accennato a realizzare remake di alto calibro, a livelli di Resident Evil 2 e 3, o Final Fantasy VII Remake, ma qualcosa sembra sia cambiato. In ogni caso, il publisher ha una lunga storia di giochi di grande successo e amatissimi dai giocatori, motivo per cui sarebbe davvero molto interessante vedere remake di opere come The Elder Scrolls IV: Oblivion, Fallout: New Vegas o anche dello storico Quake.

Remember: THIS IS A RUMOR. I do not know if this is true. I just heard it from a couple random but unrelated places so makes me wonder if there is something to it. — SKULLZI 💀🎮 (@SkullziTV) August 6, 2021

Non avendo conferme ufficiali da parte di Bethesda, ovviamente dobbiamo prendere questa notizia con le pinze. Per il momento, né il publisher e né Microsoft hanno fatto alcune dichiarazioni in merito, ma non è escluso che novità possano giungere anche nelle prossime settimane. Come sempre, vi consigliamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere alcun aggiornamento sulla faccenda. Fateci sapere con un commento qual è il gioco di Bethesda che vorreste veder riportato in vita con una remaster o con un remake!