Bethesda conferma che lo sviluppo di Deathloop e GhostWire Tokyo sta andando avanti

Durante l’ultima conferenza di Bethesda che si è tenuta all’E3 2019 sono stati presentati due nuove IP che hanno fin da subito destato l’attenzione degli appassionati. La prima è Deathloop, il nuovo gioco sviluppato da Arkane Studio, creatori della saga di Dishonored e Prey, mentre il secondo titolo apparso sul palco della conferenza è stato GhostWire Tokyo, in sviluppo presso gli studi di Tango Gameworks e diretto da Shinji Mikami.

Dopo essere spariti completamente dai radar, Bethesda è finalmente tornata a parlare di entrambi i titoli durante la nuova puntata di Kinda Funny Game. Nello specifico Pete Hines si è espresso sui due titoli affermando: “Sia per quanto riguarda Deathloop che GhostWire Tokyo, non vedo davvero l’ora che possiate vedere presto entrambi i giochi. Non dirò nulla ora, ma c’è un parallelo molto interessante con DOOM Eternal, ma ve ne potrò parlare una volta che mostreremo GhostWire, sarò curioso di vedere se riuscirete a cogliere dopo aver visto il tutto.”

Sfortunatamente non sappiamo altro al momento, ma le parole di Hines destano sicuramente molta curiosità su questi due nuovi progetti ancora parecchio misteriosi. Per ora possiamo solamente accontentarci di sapere con certezza che sia Deathloop che GhostWire Tokyo non sono del tutto spariti e che sia Arkane che Tango Gameworks ci stanno lavorando in silenzio.

Non ci resta quindi che attendere un prossimo appuntamento comunicativo di Bethesda per sperare di vedere qualcosa di nuovo sui due titoli, che a questo punto dell’anno sembra abbastanza chiaro che faranno parte di quella line up di titoli cross generazionali. Che cosa vi aspettate dai nuovi lavori di Arkane Studios e Tango Gameworks? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.