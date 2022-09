Nella serata di ieri abbiamo appreso di un ennesimo rinvio tra le fila dei giochi in sviluppo presso gli studi Ubisoft. Si tratta, ancora una volta, di Skull and Bones:, il titolo piratesco che fino a qualche mese fa sembrava aver trovato finalmente una sua stabilità. Ora, la situazione delle uscite in casa Ubisoft non è certamene quella di qualche anno fa, e sono diversi i progetti che si sono mostrati troppo in anticipo. Tra questi c’è senza ombra di dubbio anche Beyond Good and Evil 2.

Il sequel dell’apprezzatissimo titolo uscito nei primi anni 2000 si è mostrato per la prima volta in assoluto durante la conferenza E3 di Ubisoft del 2017, ma ancora oggi non vi è traccia del gioco sugli scaffali dei negozi. Nel corso degli anni la compagnia transalpina è tornata a parlare del progetto, ma mai delineando un periodo di lancio concreto. Ad oggi sono passati la bellezza di 5,234 giorni da quel primo annuncio, e questo porta Beyond Good and Evil 2 a diventare il detentore di un record negativo.

Non proprio un primato di cui essere felici, e stando a quanto dichiarato da Brendan Sinclair di Gameindustry, Beyond Good and Evil 2 ha battuto Duke Nukem Forever in questa stramba classifica dei giochi annunciati e poi spariti dalle scene. L’ultimo capitolo di Duke Nukem è poi stato rilasciato dopo una lunga attesa durata 5,156 giorni, ma sappiamo tutti molto bene quanto quel progetto finale non sia riuscito ad accontentare i fan del folle franchise FPS.

Duke Nukem Forever went 5,156 days from its announcement in 1997 to its release in 2011. It has been 5,234 days since the first Beyond Good & Evil 2 trailer was released. — Brendan Sinclair (@BrendanSinclair) September 28, 2022

Al momento Ubisoft non è ancora tornata a parlare di Beyond Good and Evil 2, ma possiamo immaginare tranquillamente che lo sviluppo del titolo non sia andato incontro a momenti di facile gestione. L’abbandono di Michel Ancel dal progetto, grande autore che ha contribuito alla nascita del brand, ha sicuramente influito ad un allungamento dello sviluppo, ma la cosa più preoccupante è che ancora oggi, dopo cinque anni dall’annuncio, non sappiamo ancora molto sul gioco.