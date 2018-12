Beyond Good and Evil 2: ecco quando potremo vedere un nuovo filmato di gameplay

Era da un po’ di tempo che non sentivamo parlare di Beyond Good and Evil 2. Fortunatamente, Ubisoft ha svelato tramite il proprio sito che oggi, lunedì dieci dicembre, sarà mostrato un nuovo filmato di gameplay della versione pre-alpha del gioco. Lo stream inizierà per le 18.00, ora italiana. Sarà possibile vederlo su:

Dopo un grande annuncio all’E3 dello scorso anno (che possiamo rivedere qui sopra), non era stato mostrato quasi nulla del gioco. Solamente durante maggio era stato possibile spiare un poco all’interno dell’opera Ubisoft: tanto però era bastato per scatenare l’hype dei fan (e crediamo anche di molti nuovi giocatori).

L’attesa pare molto lunga, sicuramente, ma forse potrebbe essere l’occasione per riscoprire il primo capitolo e prepararsi all’arrivo di questo nuovo viaggio tra le stelle. Voi avete giocato al primo Beyond Good and Evil? Cosa ne pesante? Siete curiosi di vedere se gli hanno reso giustizia?