Beyond Good and Evil 2 ha un nuovo lead writer a cinque anni dall’annuncio del gioco. I progressi nello sviluppo sono stati piuttosto lenti, a tal punto da portare i giocatori a chiedersi se il titolo vedrà mai la luce. Ubisoft, tuttavia, ha più volte rassicurato i fan e promesso che si tratterà di un progetto piuttosto ambizioso. Sarah Arellano ha aggiornato il suo Twitter per annunciare di essere diventata la scrittrice principale di Beyond Good & Evil 2. In precedenza, l’autrice ha lavorato per Volition scrivendo per l’imminente reboot di Saints Row prima di trasferirsi in Blizzard come narrative designer per World of Warcraft.

Beyond Good and Evil 2 ha avuto un ciclo di sviluppo piuttosto lungo. Annunciato per la prima volta nel 2017 con un trailer roboante, il titolo di Ubisoft è rimasto a lungo avvolto da silenzio e mistero. Ci sono stati alcuni video pubblicati nel 2018 e all’inizio del 2019 che mostravano elementi di gameplay e nuove meccaniche, ma da allora non c’è stato molto altro.

Un report di febbraio diceva che Beyond Good and Evil 2 è ancora in fase di preproduzione e Ubisoft sia ancora in cerca di personale per il gioco a partire da maggio. L’annuncio di oggi sembra indicare che non tutto vada bene con lo sviluppo del titolo, se Ubisoft sta ancora assumendo in posizioni chiave dopo cinque anni dall’annuncio. Da quando l’azienda è stata scossa da molteplici scandali nell’estate del 2020, infatti, lo sviluppatore francese ha faticato nel trattenere i propri talenti. Stando agli stessi dati, infatti, molti veterani hanno abbandonato il team causando anche ritardi nel rilascio di svariati titoli.

It’s my turn to do the thing pic.twitter.com/gS87kZn7UT — Sarah Arellano (@TheSugarVenom) August 3, 2022

Un recente rapporto di A Better Ubisoft rivela che l’azienda continua a perdere talenti poiché si rifiuta di attuare le riforme necessarie per creare un ambiente lavorativo confortevole. Un anno dopo aver scritto una lettera aperta al management di Ubisoft, A Better Ubisoft afferma infatti che nessuna delle sue richieste è stata soddisfatta.