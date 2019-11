Biomutant e Desperados 3 sono stati rimandati?

Biomutant e Desperados 3 sono due dei titoli più attesi targati THQ Nordic. Fin dal loro primo annuncio i due giochi sono riusciti a trovare l’interesse di una nutrita fetta di appassionati, ma a quanto sembra sia il gioco sviluppato da Experiment 101 e quello del team di Minimi Games non arriveranno sul mercato quando promesso.

Quello che esce dall’ultimo report finanziario di THQ Nordic fa slittare Biomutant a una data non ancora specificata che ricade all’interno del prossimo anno fiscale, che va dal primo aprile 2020 fino al 31 marzo 2021. L’action adventure sviluppato da Experiment 101 mette il giocatore nei panni di un animale antropomorfo all’interno di un mondo di gioco che è stato colpito da un disastro naturale che ha causato l’inquinamento dell’Albero della Vita.

Per quanto riguarda Desperados 3, lo strategico western sarebbe rinviato a data da destinarsi. Il publisher non ha ancora annunciato nulla ma sembrerebbe che questi ritardi sono dovuti a un’ulteriore rifinitura per entrambi i videogiochi. L’assenza dei due titoli alle ultime fiere di settore avevano già fatto venire più di un dubbio sia agli appassionati che agli addetti di settore, ma a quanto pare ci sarà ancora del tempo da aspettare prima di giocare a Biomutant e Desperados 3.

L’unica cosa che possiamo fare al momento è aspettare nuove notizie da THQ Nordic, e magari delle date definitive per i due titoli. Il catalogo del publisher non rimarrà nel frattempo senza uscite dato che la compagnia austriaca ha confermato di essere al lavoro su più di 50 videogiochi. Cosa pensate di questi ritardi per Biomutant e Desperados 3? Diteci la vostra.