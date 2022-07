THQ Nordic ha annunciato che le edizioni PS5 e Xbox Series X|S di Biomutant saranno rilasciate il prossimo settembre. Il titolo, ci porta nei panni di una creatura animalesca dai tratti antropomorfi che potremo personalizzare a nostro piacimento. Il tutto è immerso in un futuro successivo all’estinzione del genere umano, in quello che è stato uno dei titoli più attesi dello scorso anno.

Le nuove versioni, ovviamente, porteranno parecchie migliorie al titolo. Su PS5, Biomutant avrà tre modalità grafiche, tra cui i giocatori potranno scegliere. Inoltre, il gioco di THQ Nordic sfrutterà le funzionalità di feedback tattile migliorate tramite il controller DualSense della console. La modalità “qualità” bloccherà il gioco a 30 fps e una risoluzione 4K. “Quality Unleashed”, invece, esegue il rendering del gioco con una risoluzione fino a 4K e una media di 50-60 fps e la modalità Performance, infine, consentirà i 60 fps bloccati a una risoluzione di 1440p.

Su Xbox Series X, invece, Biomutant offre una risoluzione 4K nativa fino a 60fps che si riduce a 1440p e fino a 60fps su Xbox Series S. Xbox Series X, inoltre, presenta le stesse modalità grafiche di PS5, mentre le versioni per Series S avranno delle impostazioni che presentano le stesse possibilità in termini di fps ma non di risoluzione.

La buona notizia per i possessori delle edizioni Xbox One e PS4 di Biomutant è che possono aggiornare gratuitamente alle versioni più recenti e importare i propri progressi all’interno della stessa famiglia di console. Su PS5, Biomutant utilizzerà anche la funzione Activity Card che garantisce una serie di guide e informazioni utili. Il titolo di THQ Nordic, alla sua uscita, ha avuto come unica grande pecca quella di una stabilità non sempre perfetta soprattutto su Xbox One. Tuttavia, questa nuova versione, in uscita il 6 settembre 2022, potrebbe dare il giusto risalto a questo interessante open world.