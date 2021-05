Biomutant ha già stancato, giocatori dimezzati

Non c’è dubbio che Biomutant stia generalmente piacendo ai giocatori, nonostante non abbia convinto pienamente la critica. Il lancio è stato molto positivo per il titolo di Experiment 101, riscontrando un ottimo successo soprattutto su Steam. Nelle ultime ore peraltro, gli sviluppatori hanno fatto sapere che è anche in arrivo un aggiornamento che risolverà molti dei problemi segnalati dalla critica e dagli utenti, dimostrando un grande ascolto dei feedback. Tuttavia, sembra proprio che questo successo non sia destinato a durare.

Come spiegato anche da molte testate giornalistiche, Biomutant ha sofferto dei molti anni di sviluppo e delle ambizioni troppo pretenziose di Experiment 101 e THQ Nordic. GitHyp evidenzia come Biomutant sia stato capace di raggiungere ben 55 mila giocatori connessi contemporaneamente su Steam, portando l’opera al tredicesimo posto dei titoli più giocati sulla piattaforma. Tuttavia, nonostante molti utenti abbiano apprezzato gli scenari, le scelte di design uniche e il modo in cui Biomutant si riesce a differenziare, pare che l’attenzione non sia durata a lungo.

Infatti, dopo solo due giorni il numero di giocatori si è più che dimezzato, scendendo del 55% su Steam. Si tratta di una situazione molto difficile, dato che questo avviene in genere dopo due o tre settimane di tempo dal rilascio sulla piattaforma di Valve. Questo dato potrebbe quindi rappresentare un declino prematuro per Biomutant sebbene, da un’altra parte, vedere il titolo di THQ Nordic ed Experiment 101 nella top 10 di Steam mette subito in chiaro il successo.

Parliamo di un dato che però può significare molte cose: ciò che è sicuro è che Biomutant sta piacendo molto a chi lo ha giocato e i dati servono solo a comprendere meglio alcune tendenze degli utenti su Steam. Staremo a vedere in che modo la situazione evolverà, ma fino ad allora vi consigliamo di restare connessi sulle nostre pagine, così da non perdere alcuna novità. A voi sta piacendo Biomutant oppure lo avete già messo da parte? Fatecelo sapere con un commento.