Biomutant: l’action open world ha finalmente una data di uscita!

Finalmente ci siamo quasi; dopo anni di attesa uno dei titoli che ha più incuriosito i giocatori di tutto il mondo sta per arrivare sul mercato. Biomutant, presente sulle scene ormai dal 2017, è stato capace di attirare le attenzioni di molti grazie a delle idee di base semplici ma funzionali ed al suo lato artistico già molto riconoscibile e affascinante. Ora, a distanza di anni, i ragazzi di Experiment 101 ci hanno svelato la data di uscita del loro gioco e alcuni nuovi dettagli.

Partiamo da quello che tutti noi stavamo aspettando: Biomutant vedrà finalmente la luce il prossimo 25 maggio, giorno in cui l’action open world farà il suo debutto sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC. Nessuna menzione per le versioni PS5 e Xbox Series X|S e per quanto ne sappiamo ora non è chiaro se il titolo verrà suppotato con degli aggiornamenti che aggiungeranno feature dedicate agli hardware next-gen in futuro.

Oltre a sverlarci l’attesissima data di uscita, i ragazzi di Experiment 101 nelle scorse ore hanno ufficializzato anche alcune novità. Innanzitutto, Biomutant sarà localizzato in ben 14 lingue, tra le quali ci sarà anche l’italiano. Oltre ciò, nella serata di ieri sono state mostrate anche le tre edizioni speciali con cui si potrà acquistare Biomutant. La Collector’s Edition in versione console e PC e presenterà: un’action figure, un artwork, la colonna sonora e un box speciale, il tutto al prezzo di 109,99€ su PC e 119,99€ su console.

Biomutant is coming to PC, PlayStation 4, and Xbox One on May 25th, 2021. pic.twitter.com/qVdTMaxxS5 — Biomutant (@Biomutant) January 26, 2021

Infine ci sarà l’Atomic Edition, un’edizione disponibile solo in alcuni rivenditori autorizzati e che presenterà al suo interno anche diverse chicche aggiuntive quali: un diorama 60 x 25 x 30 cm, una steelbook, una t-shirt e un mousepad 80 x 35 cm. Cosa ne pensate di tutte queste nuove informazioni sull’attesissimo Biomutant? Siete pronti per addentrarvi nel mondo post-apocalittico creato da Experiment 101?