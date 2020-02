Biomutant è sparito? Ecco il messaggio degli sviluppatori

La nuova generazione di console si avvicina, ma PS4 e Xbox One hanno ancora molto da dare: nei prossimi mesi saranno rilasciati vari giochi molto interessanti, alcuni dei quali però ancora non hanno una data di uscita. Biomutant, l’interessante gioco d’azione open world di THQ Nordic, sembra essere sparito dai radar da qualche tempo. Ci sono problemi con lo sviluppo? Il gioco è in ritardo o è tutto nella norma? Questi i dubbi di molti fan: gli sviluppatori hanno quindi deciso di dare una risposta ufficiale tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco.

Ecco le loro parole, in traduzione: “Sappiamo che molti di voi si domandano se il gioco sia ancora in sviluppo. Vi assicuriamo che non abbiamo mai lavorato tanto duramente quanto in questo periodo: siamo completamente concentrati sul gioco. Stiamo facendo tutto quello che possiamo per rendere Biomutant il miglior gioco da noi realizzato: sarà il più divertente e magnifico possibile, nel limite delle nostre capacità. Possiamo solo sperare che continuerete a supportarci e a pazientare, nel mentre completiamo le fasi finali dello sviluppo”.

Continua poi affermando: “Come alcuni di voi potrebbero sapere o anche solo comprendere, il lavoro di completamento di un gioco è lungo: ci sono molte sfide ed è imprevedibile. La grandezza di Biomutant aggiunge ulteriori difficoltà. Riveleremo la data di uscita nel momento nel quale tutti, nel nostro studio, saremo certi di poterla rispettare e di potervi dare un gioco completo. Di nuovo, grazie per la comprensione e per il continuo supporto e per l’entusiasmo dimostrato per il nostro gioco. Da tutti noi di Experiment 101″.

Pare quindi che il gioco sia ancora in sviluppo e che tutto proceda nella norma: è possibile che riceveremo una data di uscita all’E3 2020. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni; speriamo avvenga quanto prima.