Bioshock 3: nuovi rumor, annuncio a breve?

Bioshock 3 è al centro di nuovi rumor: ecco tutte le informazioni emerse recentemente tramite le pagine di 4chan e reddit. Possiamo crederci?

Settembre 2019 è un mese denso di uscite: Gears 5 (di cui vi abbiamo già proposto la nostra recensione), Borderlands 3, Monster Hunter World Iceborne, eFootball PES 2020, Link’s Awakening e molto altro ci attende. Questo però non significa che il nostro desiderio di novità sia soddisfatto: rumor e leak sono il pane quotidiano di ogni giocatore e ora ve ne portiamo uno veramente saporito. Bioshock 3 sarà annunciato questo inverno, almeno secondo quanto emerso sulle pagine di 4chan. Sì, 4chan non è la fonte più credibile, ma alle volte i rumor si sono dimostrati veri: inoltre, non c’è danno nel vedere con i propri occhi di cosa si tratta.

Il leaker è un utente di nome “Zhykioon”, il quale afferma di avere accesso a una fonte interna del team di sviluppo di 2K. Questa avrebbe riportato tutta una serie di informazioni legate a Bioshock 3. Per iniziare, pare che lo sviluppo del gioco sia iniziato tre anni fa e che attualmente il gioco sia in una fase abbastanza avanzata dello sviluppo. Il gioco, inizialmente conosciuto come “progetto Parkside”, si chiamerà ufficialmente “Bioshock 3” perché lo scopo del team è di porlo come diretto seguito del secondo capitolo, in termini di trama.

Il gioco è ambientato in una Londra del 1971 e il mondo sta ancora soffrendo per le conseguenze della caduta di Rapture. La scoperta dei Plasmidi e dell’Adam ha portato molte nazioni in un’epoca d’oro, creando al tempo stesso innumerevoli crisi nella ricerca di una perfetta utopia.

Il protagonista si chiamerebbe Lucas, un orfano di origini americane, il quale ha lavorato per le Ryan Indutries ma è ora un ladro d’appartamento. A causa di una serie di eventi che coinvolgono anche la Pinkerton, viene accusato di essere connesso alla tragedia di Rapture. Il prologo del gioco avrebbe luogo durante una rapina, ma durante la fuga Lucas incontra una donna, Eleanor Lamb, la quale lo intima di fare attenzione al cosiddetto “Gentleman”, una creazione delle più grandi menti di Columbia (ambientazione di Bioshock Infinite), le quali attualmente lavorano per le più prestigiose società del mondo.

Il Gentlemen è un’evoluzione del prototipo del Big Daddy e a Londra sono i guardiani di Lady, la quale ha il compito di recuperare l’Adam da tutti coloro i quali ne hanno abusato. Il gioco vedrà il ritorno di personaggi noti, come Tenenbaum e i gemelli Lutece.

A livello di gameplay, Bioshock 3 dovrebbe creare un mix tra Bioshock 2 e Infinite. Le mappe saranno molto più grandi e gli effetti dei Plasmidi saranno più elaborati, sia sui nemici che sull’ambiente e negli enigmi ambientali. Le mappe saranno aperte senza però rischiare di far perdere il focus sulla narrazione.

Bioshock 3 dovrebbe essere presentato tra il dicembre 2019 e il marzo 2020: uscirebbe sull’attuale generazione ma anche sulla prossima. Diteci, voi cosa ne pensate di tutto questo?