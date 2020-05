BioShock 4 sta per essere annunciato? Spunta un nuovo sito

BioShock 4 sarà realtà: questa è per ora la nostra unica certezza. Da vari mesi, infatti, sappiamo che un team di 2K è al lavoro su un nuovo capitolo (di cui non conosciamo il nome, probabilmente abbandonerà la numerazione). Una data di uscita non è nota e, probabilmente, è ancora lontana. Questo non significa che l’editore abbia intenzione di lasciare l’IP ferma: è infatti spuntato un sito internet che pare essere dedicato proprio a BioShock. Si chiama “TheresAlwaysALighthouse.com“, ovvero “C’è sempre un faro”. Per spiegarne però il significato, badate bene, dovremo fare alcuni spoiler sulla saga.

“C’è sempre un faro” è una frase pronunciata all’interno di BioShock Infinite, terzo capitolo della serie. Tali parole sono legate all’esistenza, nel mondo narrativo ideato da Kevin Levine, di universi paralleli, all’interno dei quali vi è in qualche modo sempre un faro (che nel primo capitolo porta a Rapture, nelle profondità marine, e in Infinite a Columbia, nel cielo). Si tratta quindi di un chiaro riferimento a un nuovo capitolo, sempre ammesso che non sia un fake creato da qualche fan buontempone.

Per ora non abbiamo informazioni ufficiali aggiuntive, se non la scritta “stay tuned” (Rimanete sintonizzati). Considerando però che l’arrivo di novità sul nuovo gioco sono per ora poco credibili, esiste anche un’altra possibilità, come riportato da SegmentNext. Si potrebbe trattare di un gioco ARG (Realtà aumentata) per mobile, pensato per promuovere il nuovo corso di Bioshock.

Introdurre i giocatori a BioShock 4 in questo modo non sarebbe inoltre una novità: all’epoca del secondo capitolo, infatti, è stato realizzato un ARG chiamato “There’s Something in The Sea” che raccontava la storia di un uomo che cercava di raggiungere Rapture per trovare sua figlia, rapida e trasformata in una delle Sorelline.

Ovviamente si tratta solo di un rumor, non di un annuncio ufficiale, ma è possibile che qualcosa si stia muovendo. Voi cosa ne pensate?