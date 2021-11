Bioshock 4: in rete appaiono il nome del gioco e molti dettagli inediti

L’esistenza di un Bioshock 4 è ormai assodata, tanto che in passato molte volte sono apparsi in rete diversi indizi da parte di 2K sullo sviluppo del gioco. Ad oggi, però, di ufficiale non c’è ancora nulla, e l’allontanamento dalla saga di Ken Levine, colui che ha dato i natali a Bioshock, non fa ben sperare i tanti appassionati dell’FPS. Giusto qualche ora fa, però, sul web sono emersi alcuni importanti dettagli sul gioco che hanno fatto drizzare le antenne ai giocatori.

Secondo queste nuove indiscrezioni, BioShock 4 si chiamerà BioShock Isolation, sarà mosso dal motore grafico di nuova generazione Unreal Engine 5 e sarà annunciato nel corso del primo trimestre del 2022. Oltre a questo, il rumor svelerebbe come il gioco sia attualmente in sviluppo presso un gruppo di veterani dell’industria che in passato hanno già lavorato a grandi titoli come: Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3, Deus Ex: Mankind Divided.

Ma non ci si ferma qui, dato che queste voci di corridoio si soffermano anche sull’ambientazione di Bioshock 4, o meglio Bioshock Isolation. Questa volta le città esplorabili saranno due, con diverse ideologie. Le due città condividerebbero entrambe una zona di confine in cui imperversa una guerra, ed entrambe le ambientazioni sembrano essere situate una sopra l’altra.

A slide from the new #Bioshock game pitching presentation. There might be two cities with radically different ideology, one of them located underground right below the other, both sharing a "flipside" border zone with an unleashed "vertical war". pic.twitter.com/Cy6fddJmV1 — Oops Leaks (@oopsleaks) November 27, 2021

Sebbene le slide emerse in rete sembrino molto affidabili, mancando alcun tipo di ufficialità vi consigliamo di prendere queste informazioni con le dovute attenzioni.