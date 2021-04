Bioshock 4 prende forma, tra open world e nuova ambientazione

Che Bioshock 4 sia in sviluppo non è più un segreto ormai da diversi anni. Ad oggi, però, non abbiamo ancora avuto l’occasione di vedere ancora nulla del nuovo capitolo della serie che, stando alle diverse voci di corridoio, dovrebbe distaccarsi molto da tre giochi che abbiamo imparato a conoscere e ad amare nel tempo. Di recente un nuovo annuncio di lavoro sembra far luce su alcuni primi dettagli sul nuovo Bioshock, andando a confermare molti rumor passati e gettando nuova benzina sul fuoco.

La creazione di Ken Levine datata 2008 fu un opera videoludica davvero indimenticabile e capace di diventare un’icona del videogioco in modo istantaneo. Ora, Lo studio che sta lavorando a BioShock 4 si chiama Cloud Chamber e attualmente sta assumendo personale in diverse posizioni. Tra questi vengono ricercati tutta una serie di personalità che dovranno ricoprire più ruoli all’interno del progetto.

Viene richiesto anche uno scrittore, il quale dovrà aiutare a creare tutta la parte narrativa di BioShock 4, con l’annuncio che nello specifico dice come lo studio stia cercando qualcuno “che possa tessere le fila di storie da grande impatto e guidare i personaggi in un ambiente open world”. Confermata, nuovamente, una struttura di gioco che andrà verso il mondo aperto, così da distanziarsi dalle esperienze lineari proposte nei primi tre Bioshock.

Ma non finisce qui, altri indizi che emergono dagli annunci di lavoro per Bioschock 4 richiedo ad un programmatore per IA di dover gestire “un sistema di folla urbana e il sistema d’ecologia tribale con IA che potrebbero rivelarsi ostili in vari casi”. Niente di tutto ciò sembra ricollegarsi alle città di Rapture o Columbia, tant’è che da questi primi indizi sembra che il nuovo Bioschock proporrà un’ambientazione inedita.