Bioshock: il nuovo gioco non uscirà presto, necessita diversi anni di sviluppo

Ci sono stati parecchi rumor che ruotavano attorno alla possibilità di assistere al ritorno di BioShock dopo l’ultimo capitolo datato 2013. Solo recentemente è arrivata la conferma che un nuovo capitolo del brand si farà, e sarà sviluppato da un nuovo team di 2K chiamato Cloud Chamber. Tuttavia, sembra che le buone notizie per i fan di questa saga finiscano qua, dato che a detta di Take-Two Interactive ci vorrà ancora parecchio tempo prima di vedere qualcosa del gioco.

La conferma arriva direttamente dall’ultima conferenza finanziaria di Take-Two, dove la compagnia ha voluto tenerci aggiornati sul nuovo BioShock. Sebbene non siano stati forniti grossi dettagli, la compagnia si è limitata a dire che il titolo “resterà in fase di sviluppo per i prossimi anni”. Anche i ragazzi di Cloud Chamber, che si occuperanno dello sviluppo, avevano già menzionato in passato che il titolo in questo momento si trova nelle sue fasi inziali di vita.

Ci saranno quindi delle nuove occasioni in futuro per parlare del nuovo BioShock. Per il momento possiamo solo provare a tirare a indovinare quali saranno le nuove ambientazioni e le tematiche che verranno prese in esame per il quarto capitolo di questa saga.

Nell’attesa di ricevere nuove informazioni sul titolo, se siete abbonati a PlayStation Plus proprio questo mese avete a disposizione la possibilità di giocare (o rigiocare) gratuitamente i precedenti capitolo del brand tramite BioShock The Collection. Cosa vi aspettate del prossimo capitolo di questo amatissimo brand? Ditecelo nella sezione dedicata ai commenti.