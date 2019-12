BioShock: nuovo capitolo confermato, ecco tutti i dettagli

2K ha annunciato che un nuovo capitolo di BioShock è ufficialmente in sviluppo presso un nuovo team interno chiamato Cloud Chamber. Lo studio di sviluppo ha due sedi, a Novato (California) e Montreal (Quebec) ed è guidato da Kelly Gilmore che ha lavorato presso Firaxis Games per due decenni, contribuendo in vari modi allo sviluppo di Sid Meier’s Civilization e XCOM.

Secondo quanto annunciato da 2K, il nuovo BioShock sarà in sviluppo per “i prossimi anni“. Attualmente non ci sono né una data di uscita e né le piattaforme di riferimento; non pare però che ci si possa aspettare un rilascio in poco tempo, quindi è probabile che l’attuale generazione sia da escludere completamente.

Gilmore ha parlato tramite email a IGN.UK e ha rivelato che lo sviluppo è ancora all’inizio. Non ha inoltre svelato se questo nuovo BioShock sarà un diretto seguito dei precedenti, se sarà un reboot completo o anche solo se avrà un qualche legame con le vecchie avventure.

È stato inoltre confermato che Ken Levine non è “affiliato a Cloud Chamber, né è coinvolto con il processo di sviluppo dello studio“. Levine, attualmente, è focalizzato sul proprio lavoro con il team Ghost Story Games, nato nel 2017 dopo che Irrational Games è stato “chiuso”.

Il team di Cloud Chamber può però contare su alcuni membri che hanno lavorato su capitoli precedenti di BioShock, come Hoagy de la Plante (creative director, ha lavorato a BioShock 1 e 2), Scott Sinclair (art director, ha lavorato sia sul primo capitolo che su Infinite) e Jonathan Pelling (design director, ha lavorato su Infinite).

Attualmente non si sa molto altro, ma il presidente di 2K David Ismailer ha affermato: “Non vediamo l’ora di scoprire dove arriverà il gioco con la sua forte e iconica componente narrativa e il suo gameplay da sparatutto in prima persona.” Pare quindi che il gioco sia ancora una volta un FPS immersive sim.

Non è stato inoltre né confermata né smentita la presenza di elementi da game as a service. Chiaramente il gioco è nelle sue primissime fasi di sviluppo, quindi molti dettagli saranno ancora da definire. Diteci, cosa ne pensate di quanto svelato?