BioShock, un nuovo capitolo potrebbe essere un Game as a Service

Nuove voci su un possibile nuovo capitolo di BioShock: il titolo potrebbe essere uno sparatutto in prima persona con contenuti live service.

Nel corso degli ultimi anni una serie di indizi sembrano indirizzare verso un nuovo capitolo di BioShock. Già nel 2018 il giornalista Jason Schreier, solitamente fonte abbastanza affidabile, aveva parlato di un gioco della serie attualmente in sviluppo presso uno studio top secret di 2K il cui nome successivamente è stato rivelato essere Parkside. Nessuna notizia confermata fino ad ora anche se in questo caso le nuove informazioni sembrano arrivare indirettamente da un documento ufficiale.

2K Publishing, con sede a Novato in California, ha infatti avviato sul proprio sito ufficiale il reclutamento di una nuova figura: si tratta di un Endgame Design Lead. Dall’annuncio si evince che si sta componendo un nuovo team “con molte ambizioni e altrettante risorse” per realizzare un nuovo gioco. In questo nuovo titolo la storia principale arriverà ad una conclusione ma il mondo in cui questa è ambientata è progettato per andare avanti e “coinvolgere i giocatori anche aldilà dell’arco narrativo principale”. Per questo il team intende progettare un endgame con quest e un sistema di progressione del personaggio che offra dei contenuti di tipo GaaS, ovvero Game as a Service.

Dall’annuncio di lavoro sul nuovo titolo di 2K è possibile ricavare anche altri elementi. Il gioco potrebbe essere un titolo tripla A d’azione in prima persona ambientato in un mondo sandbox con una particolare attenzione alla storia e allo stesso tempo all’azione spettacolare. A tutto questo si aggiunge anche una modalità multigiocatore.

Insomma l’identikit del nuovo gioco tracciato con questo annuncio potrebbe essere compatibile con un nuovo titolo della serie di BioShock anche se al momento non c’è alcun tipo di ufficialità. Intanto già da due anni il creatore della serie Ken Levine dirige un proprio studio, Ghost Story Games, che sta lavorando a un non ben precisato progetto di sparatutto in prima persona con elementi RPG e appartenente al genere immersive sim.