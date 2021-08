Bioshock rifatto in Unreal Engine 5 è spettacolare

Da ormai molto tempo non abbiamo un nuovo capitolo di Bioshock, la cui serie si è fermata a Infinite. Gli appassionati della serie devono quindi accontentarsi della più recente Bioshock: The Collection, rilasciata su tutte le piattaforme ormai anni fa. Nell’attesa di un nuovo gioco, l’utente noodlespagoodle ha voluto omaggiare il primissimo Bioshock in un modo molto interessante: il modder, che aveva precedentemente realizzato una versione del titolo in Unreal Engine 4, ha creato una mod di Bioshock completamente in Unreal Engine 5.

Il processo è stato molto semplice, dato che è bastato importare il vecchio progetto da UE4 al più recente motore grafico. Senza apportare troppe modifiche degne di nota, il risultato finale è di per sé davvero incredibile, e supera così tanto la remaster ufficiale che graficamente Bioshock non sembra più un gioco del 2007. L’utente spiega che per realizzare il progetto ha semplicemente utilizzato le texture originali, al fine di poter rendere quanto più fedele possibile la sua mod.

Di fatti, il risultato finale è molto simile a quello che era il gioco del 2007 e non mancano quindi delle animazioni dei personaggi decisamente datate, com’era lecito aspettarsi. Di seguito potete vedere un video con il risultato finale, mettendo in mostra delle illuminazioni decisamente moderne e dei riflessi molto più realistici dell’originale Bioshock. Se volevate mettere le mani su questa mod per tornare a visitare il mondo di Rapture, purtroppo dovrete mettervi il cuore in pace: l’utente ha spiegato di non avere intenzione di pubblicare questa versione del gioco.

Peraltro, dice di aver portato in Unreal Engine 5 solo una parte del titolo e non ha in mente di riportare in vita l’intera produzione con il motore grafico. In ogni caso, si tratta comunque di un lavoro molto interessante e che mette in mostra l’immortale amore degli appassionati di Bioshock nei confronti della serie. Cosa vi pare questa versione? Sapevate com’è Big Daddy senza il suo casco? Fateci sapere in calce cosa ne pensate.