Bioware: “abbiamo smesso di creare ciò che amavamo” dichiara l’ex scrittore di Mass Effect

Bioware è cambiata parecchio nell’arco degli ultimi anni, soprattutto nel personale che fa parte dei vari team di sviluppo. Di recente la software house canadese ha affermato di aver fatto ripartire lo sviluppo di Anthem per rimediare ai troppi problemi che il recente titolo si è portato dietro fin dal day one. Riguardo alla compagnia ha voluto parlare anche Drew Karpyshyn, ex sceneggiatore che ha curato il comparto narrativo dei primi due Mass Effect e di molti altri grandi successi targati Bioware.

In un recente post pubblicato sul proprio blog, Karpyshyn ha voluto raccontare delle sue recenti esperienze in ambito di sviluppo e di come le cose sono andate a finire all’interno di Bioware. Lo sceneggiatore aveva lasciato il team canadese già una prima volta nel 2012, ma era poi tornato per lavorare allo sviluppo di Anthem prima di abbandonare nuovamente il team. “Sono nel settore dei videogiochi da ormai vent’anni. Quando ho iniziato in BioWare, tutto era nuovo ed eccitante, era un lavoro da sogno. Mi trovavo in stretto contatto con persone di talento che lavorano insieme per creare giochi epici come Baldur’s Gate, KOTOR, Mass Effect e Dragon Age”.

Karpyshyn ha poi continuato dichiarando: “quando siamo cresciuti e abbiamo ottenuto successo, le cose sono cambiate. Siamo diventati più corporativi. Siamo stati meno in grado di realizzare ciò che amavamo e i team sono stati spinti a creare giochi basati su ciò che richiedeva il mercato, piuttosto che concentrarci sulle nostre passioni creative”.

Attualmente Drew Karpyshyn lavora all’interno del nuovo team Archetype Entertainment, fondato proprio da altri ex sviluppatori di Bioware. Questo nuovo studio basa le proprie fondamenta sul lavorare ai propri progetti con passione, cosa che all’interno dello studio che ha dato vita alle saghe di Dragon Age e Mass Effect non era più possibile per Karpyshyn e compagnia. Cosa ne pensate delle parole dell’ex scrittore dei primi due Mass Effect?