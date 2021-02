BioWare: gli addi nel team non minano i progetti in corso

Si scrive una pagina infelice per BioWare. EA ha confermato che il direttore generale, Casey Hudson e il produttore esecutivo di Dragon Age 4, Mark Darrah, lasciano la software house canadese. L’annuncio è arrivato con la conferma che i vari progetti come Dragon Age 4, Anthem Next e il remaster di Mass Effect Trilogy Legendary sarebbero comunque andati in porto. Dunque, i fan di questi iconici franchise possono tirare un sospiro di sollievo.

La notizia è stata pubblicata sul blog ufficiale di BioWare, al fine di informare i fan dell’addio di due figure centrali del team. Dal loro versante, si parla della volontà di “provare qualcosa di diverso”. Purtroppo, Casey Hudson e Mark Darrah non sono i primi a dire “addio” al team e questo, sicuramente, non è piacevole per i fan. Ciò nonostante, la software house canadese non diffonde malcontento di fronte all’accaduto.

“Voglio ringraziare personalmente Casey e Mark per tutto ciò che hanno fatto per la community di BioWare, e in particolare per i nostri giocatori. Saranno sempre una parte essenziale della storia dello studio”, questo è quanto si può leggere dall’annuncio ufficiale sul blog di BioWare. Il post continua rassicurando i fan sul fatto che nonostante diversi membri chiave abbiano lasciato la compagnia per spostarsi su nuovi orizzonti, il team rimane fiducioso pensando al futuro.

Sarà Samantha Ryan, proveniente dalla Warner Brothers Games, a continuare a supervisionare i lavori del team, mentre l’ex sviluppatore Blizzard, Christian Dailey, prende il timone della serie Dragon Age e Dragon Age 4. A guidare la serie di Mass Effect, invece, sarà Mike Gamble, la cui esperienza non può che giovare al franchise. Manca ancora un sostituto per Casey Hudson. Le candidature sono ancora aperte, ma BioWare ha già in mente “persone di alto livello” che potrebbero presto entrare a far parte del team, persone che, come hanno comunicato, hanno “un profondo amore e rispetto per l’eredità dello studio” e che “incarnano i valori di questo team contribuendo a portare avanti l’incredibile eredità di BioWare“. Rimaniamo in attesa di aggiornamenti da condividere con voi.