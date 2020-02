BioWare è “scomparsa” dal resoconto finanziario di EA

Recentemente, EA ha rilasciato il proprio resoconto finanziario, svelando il rendimento economico delle sue opere. Star Wars Jedi Fallen Order è stato un successo, come ormai sappiamo, e altri titoli come FIFA 20 continuano a fare bene. C’è però un grande assente: BioWare. Nessuno dei progetti dello sviluppatore compare infatti all’interno del resoconto.

Ricordiamo che attualmente il team è al lavoro su Dragon Age 4 Dread Wolf Rises, di cui purtroppo non sappiamo praticamente nulla. Alcuni rumor hanno suggerito che sarà riannunciato presto, ma sono appunto solo voci di corridoio. Sempre in tema “non ufficiale”, si è parlato di Mass Effect: potrebbe arrivare un nuovo capitolo o, ancora più probabilmente, una remaster dei quattro giochi su PS5 e Xbox Series X. Considerando che sono due grandi nomi, è strano (o addirittura preoccupante) che EA non li abbia presi in considerazione.

BioWare inoltre non ha intenzione di mettere da parte Anthem, lo sfortunato game as a service uscito un anno fa e pesantemente criticato dal pubblico. Attualmente uno dei team di sviluppo dovrebbe essere al lavoro su una nuova versione del gioco che possa dargli un futuro, sempre ammesso che non sia troppo tardi: considerando che qualcosa di simile è già successo a Blizzard con Diablo 3, non dobbiamo credere però che Anthem sia spacciato (anche perché noi videogiocatori non ci guadagneremmo nulla, in tal caso).

La verità è che per ora tutto il futuro di BioWare è indefinito, almeno fino a nuovi annunci ufficiali. Nel corso del 2019 varie figure di primo piano del team hanno abbandonato la società per tentare fortuna in altri lidi: forse questo è l’unico dato veramente preoccupante.