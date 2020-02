Black Desert Online Remastered gratis: reclamalo prima che scada l’offerta a tempo

Cosa c’è di meglio che comprare un bel gioco a un prezzo estremamente vantaggioso? Ottenerlo in modo completamente gratuito. In questo momento, Black Desert Online Remastered è disponibile gratis in versione PC su Steam. Attenzione, non si tratta del classico weekend gratuito: il gioco è veramente gratis per un periodo di tempo limitato. Una volta reclamato il gioco e inserito nella vostra libreria, sarà vostro per sempre. Tutto quello che dovete fare è raggiungere la pagina di Steam e reclamare senza costi aggiuntivi il gioco.

Black Desert Online è un sandbox MMORPG. Si tratta di un gioco d’azione in tempo reale ad alto ritmo nel quale si combatte contro mostri ed enormi boss da soli o insieme agli amici di un gilda. Sarà importante allenarsi, commerciare, creare oggetti, cucinare e molto altro, migliorando quindi le proprie abilità. Uno degli elementi più apprezzati dai fan è la grafica e, sopratutto, l’editor di personaggi che permette di creare dei PG unici e molto belli.

Ecco i requisiti di sistema minimi:

Sistema operativo: Windows 10 (32-bit or 64-bit)

Processore: Intel Core i3-530 2.9 GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GTS 250, GeForce 9800 GTX, Radeon HD 3870 X2

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 27 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Risoluzione dello schermo: 1280×720

Questi invece sono i requisiti consigliati di Black Desert Online Remasterd:

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel Core i5-650 3.2GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 970, AMD RX 480

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 27 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Risoluzione dello schermo: 1920×1080 o superiore

Non perdete quindi l’occasione di reclamare Black Desert Online Remastered gratis in formato PC via Steam. Come già indicato, una volta ottenuto sarà vostro per sempre senza costi aggiuntivi. Ricordate solo che dovrete creare un nuovo account Black Desert Online esterno a Steam prima di poter giocare. Se avete già un account, purtroppo, non sarà compatibile con questa versione.