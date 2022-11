Dopo due lunghe settimane colme di grandi offerte è finalmente arrivato anche il vero e proprio Black Friday 2022. La giornata regina degli sconti e delle offerte, che permette a chiunque di risparmiare praticamente su ogni tipologia di prodotto. Se siete degli amanti dei videogiochi vi farà ad esempio decisamente piacere sapere che Instant Gaming ha per l’occasione messo in fortissimo sconto numerosi titoli.

Delle offerte che si vanno ad aggiungere agli altri videogiochi in offerta, come per esempio alle decisamente interessanti scontistiche di GameStop. Ovviamente, se non cercate solo videogiochi, potete trovare veramente di tutto a un prezzo d’eccezione in questo Black Friday 2022. Bando però alle ciance e vediamo insieme quelli che sono glisconti Black Friday di Instant Gaming.

I titoli in offerta su Instant Gaming sono veramente tanti e tutti disponibili a prezzi a dir poco allettanti. FIFA 23 per PS5 è ad esempio disponibile con ben il 43% di sconto, mentre quel capolavoro di Elden Ring può essere vostro con un risparmio di oltre il 30% rispetto a quello che è il prezzo di listino. Il recentissimo Evil West poi può essere vostro con il 32% di sconto, mentre l’immortale GTA V fa segnare un’offerta pari a ben il 71%. I giochi in sconto sono però anche molti altri e in grado di soddisfare qualsivoglia palato: potete trovarli tutti direttamente nella pagina dedicata.

