Il Black Friday 2021 è ormai sempre più vicino e, con esso, si appropinqua sempre più una lunga carrellata di offerte, in grado di farci risparmiare decine se non centinaia di euro. Un periodo dell’anno quindi amatissimo da milioni di persone, che possono così mettere le mani su prodotti desiderati da tempo a un prezzo decisamente minore rispetto a quello standard. Uno dei prodotti messo maggiormente nel mirino dei giocatori è sicuramente quello relative alle scrivanie gaming e, proprio per prepararci a quelle che sono le migliori offerte del Black Friday 2021 a riguardo, abbiamo deciso di raccogliere le migliori scrivanie gaming per la vostra postazione che potrebbero andare in sconto durante il Black Friday 2021.

In questo elenco abbiamo deciso di raccogliere tutte le migliori scrivanie gaming, in grado di adattarsi alle più particolari esigenze. A partire dalle dimensioni, che possono essere ovviamente essere più o meno generose, fino ad arrivare al design, in modo tale da soddisfare sia chi ama i colori più vivaci sia chi invece predilige postazioni che diano meno nell’occhio. Il tutto senza ovviamente sottovalutare il materiale di costruzione, per poter alloggiare in tutta sicurezza le nostre piattaforme di gioco, e eventuali altre feature che possono rendere un determinato prodotto particolarmente interessante.

Vi ricordiamo, infine, come in ogni caso manchino ancora diverse settimane al Black Friday 2021, periodo in cui aggiorneremo questo articolo con quelle che sono le effettive migliori offerte sulle scrivanie da gaming. Nel frattempo sono però già presenti degli sconti particolarmente interessanti su molte scrivanie gaming, che abbiamo accuratamente selezionato in questo articolo. Prima di gettarci in questo lungo elenco, vi siete assicurati di avere una buona sedia da gaming e i migliori prodotti per la vostra postazione?

Black Friday 2021: le migliori scrivanie gaming

SecretLab Magnus

Apriamo questo elenco delle migliori scrivanie gaming in vista del Black Friday 2021 con la SecretLab Magnus, un prodotto di un’azienda che è una vera eminenza delle sedie da gaming e ha deciso di irrompere in questo nuovo mercato con un prodotto di altissima qualità. Larga 70 cm e lunga 1,2 o 1,5m in base alla versione scelta, la SecretLab Magnus è realizzata interamente in metallo ed è pertanto perfetta per le lunghe sessioni di gioco visto che rimarrà sempre fresca. Presenti poi delle sezioni magnetiche, a cui attaccare in totale comodità vari contenitori, e un tappetino magnetico per mouse e tastiera. Sobria, di altissima qualità e dotata di caratteristiche tecniche non indifferenti: la SecretLab Magnus è una delle migliori scrivanie gaming sul mercato.

Trust GXT 711 Dominus

Perfetta per tutti coloro che non hanno una disponibilità economica troppo elevata ma sono comunque alla ricerca di una scrivania da gaming di buon livello, la Trust GTX 711 Dominus è probabilmente la scelta perfetta. Il prodotto della celebre azienda è infatti un ottimo prodotto, in grado di soddisfare un gran numero di esigenze e di farlo a un prezzo più che abbordabile. Realizzata con un pannello superiore da 115 x 75 cm in MDF, derivante da legno di alta qualità, la Trust GTX 711 Dominus è inoltre regolabile in altezza, risultando così anche particolarmente versatile. Completano il tutto un gran numero di accorgimenti, come un porta cuffie, un porta bibite e un buon sistema di cable management. Insomma, semplice, dotata di parecchi accorgimenti di valore e disponibile a un buon prezzo: la Trust GTX 711 Dominus è sicuramente una delle migliori scrivanie gaming sul mercato.

Himimi Gaming Desk

Una delle migliori scrivanie da gaming per tutti i videogiocatori prende sicuramente il nome di Himimi Gaming Desk, un prodotto di ottima qualità presente in tre differenti dimensioni (140 x 61 cm per la scrivania piccola, 152 x 71 cm per la media e 160 x 74 per la grande) per soddisfare il maggior numero di giocatori possibile. Particolarmente accattivante il design, con delle linee rosse che esaltano ancor di più il nero come colore principale. Ripiano antiscivolo in grado di ospitare anche 2 monitor, posizione ergonomica per polsi e avambracci grazie a dei bordi sagomati, gambe a forma di T in fibra di carbonio e i classici accessori come porta cuffie, porta bicchieri e per il cable management: le Himimi Gaming Desk hanno insomma diversi motivi per essere presenti in questa lista delle migliori scrivanie gaming.

WENHAUS

Non siete dei fan delle scrivanie gaming colorate pensate appositamente per risaltare alla vista e preferite invece qualcosa di più sobrio e perfetto anche per lavorare? In tal caso a fare al caso vostro è la scrivania regolabile WENHAUS, che, oltre ad essere appunto regolabile in altezza per essere utilizzata in differenti modi, è dotata di legno ingegnerizzato, telaio in ferro e leggio. Completano il tutto differenti colori, in modo tale da andare incontro a quanti più palati possibile.

IntimaTe WM Heart

Chiudiamo questa lista di consigli sulle migliori scrivanie gaming da tenere sotto d’occhio in vista del Black Friday 2021 con la ottima IntimaTe WM Heart. Questa particolare scrivania da gaming è infatti contraddistinta non solo da delle dimensioni particolarmente generose, ma anche da un comodo spazio rialzato su cui posizionare il proprio monitor o altri prodotti per abbellire la propria postazione. Immancabili i vari accessori per appendere cuffie e altro, con la IntimaTe WM Hearth che presenta anche un ottimo gadget pensato appositamente per i controller. Colorata, grande e dotata di un gran numero di feature: se avete bisogno di spazio, la IntimaTe WM Hearth è sicuramente un’ottima scelta.

