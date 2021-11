Black Friday 2021: le migliori Sedie da gaming

Ogni Re ha bisogno del suo trono, e quali troni migliori di sedie gaming per un giocatore in cerca di risparmi? Il Black Friday 2021 si avvicina inesorabile, ma Amazon ha già iniziato la sua operazione di offerte e di tagli dei costi. Per questo motivo abbiamo deciso di selezionare una serie di sedie da gaming in calo di prezzo o in sconto, un articolo che sarà sempre aggiornato fino al fatidico giorno del Black Friday. Che usiate i videogiochi per puro hobby o che siate dei professionisti dell’eSport, la vostra schiena ha sicuramente bisogno dei comfort di una buona sedia progettata proprio per le sessioni di gioco. In media un videogiocatore passa dalle 2 alle 5 ore al giorno davanti uno schermo: sembrano poche, ma accumulate di mese in mese possono facilmente farvi sentire l’esigenza di trovare soluzioni più comode.

Scegliere una buona sedia gaming vuol dire prendersi cura del proprio corpo per dire addio ai dolori alla schiena, alle gambe o al collo. Esistono tuttavia sedie da gaming che possono adattarsi meglio ad esigenze diverse, per questo abbiamo selezionato sedie con differenti caratteristiche. La prima caratteristica di cui tenere conto è la composizione dei materiali; la maggior parte delle sedie da gaming sono in tessuto o in pelle/simil-pelle, due configurazioni che non compongono solo la parte estetica del prodotto ma svolgono anche precise funzionalità: una sedia in tessuto è generalmente più economica, ma resiste meglio al calore; d’altra parte una sedia in pelle o eco-pelle può essere ostica con climi molto caldi, con la seduta che può diventare la superficie di un barbecue acceso se non fate attenzione.

Altra caratteristica importante per la scelta di una sedia da gaming è sicuramente la regolazione: schienali, altezza della seduta o addirittura poggia-braccioli, tanti aspetti di una sedia da gaming possono essere regolabili a seconda delle esigenze del giocatore. Alcune sedie da gaming per esempio permettono addirittura un’inclinazione dello schienale fino a 180° gradi, altre ancora invece sono adattabili per far sedere senza problemi persone di grande stazza, sia in altezza che in peso. Insomma, a differenza di una tradizionale sedia, le sedie da gaming sono proprio progettate per accompagnare le sessioni di gioco in completa comodità. Infine, un’altra caratteristica di cui tenere conto è la presenza di supporti aggiuntivi come cuscini lombari, poggia-testa, poggia-piedi e altri tipi di supplementi realizzati per migliorare la postura o semplicemente per aiutare la vostra comodità durante le sessioni di gioco.

Prima di cominciare a visionare i prodotti che vi abbiamo proposto, fate anche un giro sulla guida alle migliori sedie gaming del 2021, le migliori poltrone da gaming e le migliori smart TV da gaming del Black Friday 2021.

Sedie da gaming, le migliori del Black Friday 2021

Oversteel ULTIMET, la più economica

Cominciamo la nostra disamina delle migliori sedie da gaming con la Oversteel ULTIMET, una sedia da gaming con un design ergonomico avanzato e con un valore economico che non domanda troppo al portafogli del giocatore. I tessuti sono in nylon e finta pelle di alta qualità, mentre le imbottiture sono realizzate in schiuma ad alta densità. Sono disponibili anche i cuscini lombari e per il collo, di aiuto per fornire tutto il massimo del comfort nelle sessioni di gioco più lunghe. Le regolazioni della seduta sono sia in verticale che in orizzontale, con lo schienale ripiegabile fino a 180°. La ULTIMET, disponibile su Amazon con 4 colorazioni diverse, è consigliabile per chi sta cercando di migrare verso una seduta ergonomica cercando di non spendere troppo e di non chiudere un occhio su un design accattivante.

GTPLAYER GT002, la più elegante

Le sedie da gaming di GTPLAYER hanno probabilmente il design più intrigante di tutti i prodotti messi in questa lista: tanti colori tra cui scegliere, forme sinuose e tagli aggressivi da vero prodotto per il gaming. GTPLAYER è un marchio che dalla sua fondazione nel 2011 consegna al mondo dei videogiochi bellissimi modelli di sedie da gaming in stile racing, con un occhio di riguardo anche alla comodità dei giocatori. Nello specifico, le sedie GTPLAYER GT002 hanno una struttura metallica che conferisce robustezza all’intera seduta, in grado di sostenere un carico massimo di 135 Kg grazie anche alla base a stella a 5 punte con pistone a gas. Le imbottiture sono realizzate in schiuma fredda super-consistente in grado di adattare le sue forme a quelle del giocatore, garantendo quindi una comodità amplificata. La sedia GT002 è venduta anche assieme a un cuscino lombare completo di vibrazione per massaggi e a cuscini per la testa regolabili in altezza. Il vero fiore all’occhiello di questo modello di sedia da gaming tuttavia è sicuramente il design, sportivo e contemporaneamente elegante, in grado quindi di adattarsi sia a contesti videoludici che di ufficio. Non è un caso se questo è il prodotto con più colorazioni disponibili in questa guida!

AutoFull, per i pro gamer

Cominciamo a salire di livello con le sedie da gaming di AutoFull, prodotti professionali e sponsor ufficiali di diverse leghe internazionali dell’eSport e di alcuni team professionisti. Il design delle AutoFull si adatta in maniera ergonomica al corpo dei giocatori garantendo un’esperienza di gioco praticamente perfetta: cuscini della testa regolabili e flessibili, cuscini lombari distaccabili, multi-funzioni tra cui rotazione a 360 gradi, oscillazione di 25 gradi, schienali bloccabili in qualsiasi angolazione tra i 90 e i 150 gradi e perfino braccioli regolabili in altezza. Anche per quel che riguarda i materiali parliamo di qualità elevata, con cuscini dotati di spessori e resilienze importanti, finta pelle matchata con fibra di carbonio per una tattilità più confortevole rispetto alla normale pelle, e base rivestita in nylon. La struttura delle sedie AutoFull sono pensate proprio per i gamer da sessioni lunghe, con un carico di peso sostenibile fino a 150 Kg.

Aroizzi Verona V2 Pro, la più resistente

Aroizzi ha perfezionato l’esperienza tradizionale delle sedie da gaming portandole a qualità estrema con il modello Verona V2 Pro. I designer svedesi di Aroizzi hanno integrato le caratteristiche delle linee dei modelli più vincenti che hanno segnato la storia dell’azienda per creare un design innovativo, ergonomico ed elegante dove l’utente è al centro del controllo e del comfort. La sedia Verona V2 Pro ha tutte le caratteristiche ergonomiche più desiderabili: sedile imbottito con schiuma ad alta densità, braccioli regolabili, supporti supplementari per schiena e collo, e infinite regolazioni e rinforzi per l’inclinazione fino a 180 gradi, con possibilità di bloccare la posizione dello schienale. Il tutto poggia su un solido telaio in metallo che garantisce stabilità e durata, ed è munito di un’innovativa alzata a gas pneumatico di classe 4, in grado di resistere fino a pesi di 130 Kg. Robustezza e stile sono le parole chiave di questa sedia da gaming.

HP Omen, la migliore

Veniamo al pezzo forte di questa guida, già in super sconto prima del Black Friday 2021: l’Hp Omen, uno spettacolo per gli occhi ma anche per i vostri fondoschiena! HP Omen è stata progettata proprio per lunghe sessioni di gioco, ed è quindi in grado di resistere al meglio a usi prolungati. La solida base d’acciaio, in grado di riuscire a sostenere fino a 136 Kg di peso, è avvolta da confortevoli imbottiture e tessuti che assumono diverse forme da parte a parte della sedia: guardate per esempio la trama trapuntata della seduta in finta pelle. Il comodo design di HP Omen offre non solo un sedile spazioso, ma anche spessi cuscini e schienali alti per la migliore postura possibile del gioco, con tanto di cuscino lombare regolabile in altezza. Per quanto riguarda le regolazioni, la sedia è gestibile in qualsiasi maniera si possa pensare: al di là dello schienale ribaltabile e bloccabile nella posizione desiderata, i braccioli sono regolabili in altezza e profondità, possono ruotare verso l’interno e verso l’esterno, e possono essere avvicinati o allontanati tra loro. Infine, il carrello metallico con grandi ruote consente una scorrevolezza morbida su ogni superficie senza rovinarla.

