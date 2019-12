Black Mesa, la beta del remake di Half-Life è completa

Il lungo sviluppo di Black Mesa, remake fan-made del primo Half-Life, sembra essere ormai alle fasi conclusive. Gli sviluppatori di Crowbar Collective, infatti, hanno rilasciato la versione completa della beta del gioco in lavorazione ormai dal 2012. Si tratta di uno dei passaggi finali prima di arrivare al rilascio ufficiale del titolo completo.

Il remake non si limita a migliorare la versione originale dello sparatutto di Valve ma aggiunge anche una serie di elementi in più alle ambientazioni oltre che alla storia e ai dialoghi. L’ultimo aggiornamento porta inoltre una serie di miglioramenti e correzioni alla versione provvisoria disponibile in precedenza e sopratutto aggiunge varie zone fino ad ora mancanti come Interloper C, Interloper C1, Interloper D e il boss finale del gioco Nihilath. Ad ogni modo per avere una versione realmente definitiva del gioco bisognerà aspettare un altro passaggio successivo.

Dopo la pubblicazione della beta definitiva, infatti, gli sviluppatori Crowbar Collective contano di risolvere una serie di bug e di completare le rifiniture del gioco entro i primi mesi del prossimo anno in modo così da dichiarare ufficialmente concluso l’Accesso Anticipato all’inizio del 2020. Le principali differenze tra l’attuale versione e quella completa riguarderanno innanzitutto l’aggiunta dei livelli ambientati nella dimensione Xen e la conclusione della campagna da giocatore in singolo.

Al momento la campagna, ancora incompleta, dura tra le 8 e le 12 ore, mentre per il multiplayer è invece disponibile la modalità deathmatch anche nella sua variante a squadre. Il gioco è stato realizzato da zero basandosi sulla versione 2013 del motore di gioco The Source rilasciato da Valve e potete già acquistarlo nella pagina ufficiale di Black Mesa su Steam per provare l’Accesso Anticipato in attesa della versione definitiva.