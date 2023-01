Fin dal primissimo istante che abbiamo visto Black Myth Wukong, ci siamo subito innamorati di una produzione di cui sapevamo spaventosamente troppo poco. Il teaser, le ambizioni del team cinese, le meravigliose animazioni e il mondo che ci era stato presentato in pochi istanti di filmato, sono stati in grado di creare una certa aspettativa nei cuori e nelle menti di moltissimi appassionati. Ebbene, ora, dopo diversi mesi dall’ultima comunicazione ufficiale, i ragazzi di Game Science sono tornati con novità tutte da scoprire.

Il team di sviluppo orientale è tornato sotto i riflettori pubblicando un nuovo video molto curioso, in cui, tra le molte questioni degne di nota, viene confermata per la prima volta una finestra di lancio ufficiale per Black Myth Wukong. Il video, pubblicato su YouTube, è stato realizzato con la tecnica stop motion, e vede come protagonisti una serie di animali antropomorfi; tra questi anche un coniglio molto appassionato del videogioco di debutto del team cinese Game Science.

Le peripezie del coniglietto per installare e poi giocare Black Myth Wukong saranno in grado di farlo viaggiare in avanti nel tempo, arrivando al momento in cui il gioco sarà finalmente uscito in tutto il mondo. Il video, e l’avventura del coniglio, si conclude svelandoci la finestra di lancio del gioco, la quale è stata posizionata in un momento non ancora meglio specificato del 2024, proprio come si vede anche in un calendario all’interno del simpatico cortometraggio realizzato.

Nel video si può intravedere, inoltre, anche uno spezzone di gameplay, ma di novità concrete ce ne sono ancora un po’ poche. Ci sarà da aspettare ancora un bel po’ di mesi prima di poter mettere le mani su Black Myth Wukong.

