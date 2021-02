Black Myth Wukong: l’action orientale esiste ed è impressionante

I videogames a tema storico hanno da sempre affascinato il pubblico di tutto il mondo e non stupisce l’enorme interesse quando viene presentata un’opera che tratta questi temi, sia se sono a tema reale sia se sono leggendari, Black Myth Wukong è uno di questi. Presentato l’agosto scorso il titolo è basato sul racconto cinese “Il Viaggio in Occidente”, famoso anche per aver ispirato l’immortale manga di Akira Toriyama: Dragon Ball. Il gioco sfrutterà l’Unreal Engine 4 e sarà rilasciato sia su PC sia su tutte le principali console, presumibilmente PS5 e Xbox Series X visto che ad oggi sappiamo che teoricamente dovrebbe uscire nel corso del 2023.

Black Myth Wukong si presenta come un action RPG con meccaniche molto simili ai titoli From Software, nonostante questo Game Science Interactive ha confermato di essersi ispirato a God of War specialmente per quanto riguarda la telecamera di gioco. “l’idea di seguire l’azione che avviene su schermo tramite un unico piano sequenza ci è venuta pensando al favoloso God of War, un videogioco a cui ci siamo fortemente ispirati”.

Proprio in queste ore il team ha rilasciato un nuovo ed impressionante trailer in cui ci viene mostrato un gameplay decisamente accattivante e spettacolare. Secondo gli sviluppatori infatti, Monkey King, questo il nome del nostro alter ego, potrà destreggiarsi con schivate, armi bianche ed uso di arti marziali, i giocatori potranno inoltre contare su più di 70 diverse abilità da poter imparare nel corso dell’ avventura. Il team ha dichiarato che non ci saranno novità ed informazioni nel breve periodo, rimane comunque un’opera da non sottovalutare e da tenere in considerazione. Qui di seguito vi lasciamo il filmato in questione, buona visione.

