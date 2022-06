Nel corso degli ultimi giorni, la remaster edition del videogioco di Blade Runner ha fatto capolino su GOG. L’arrivo del gioco, prodotto da Nightdive Studio, ha sostituito la versione fan made e questo, unit alla scarsa realizzazione tecnica del lavoro del team di svilupp che sta producendo anche il remak di System Shock, ha scatenato le ire dei fan.

Andiamo con ordine: l’uscita di Blade Runner: Enhanced Edition è avvenuta questa settimana, ma il gioco è definito dai fan un’opera mediocre. Di gran lunga migliore, invece, il giudizio sulla versione creata da Thomas Fach-Pedersen, che era disponibile su GOG prima dell’arrivo della versione ufficiale. Ora il gioco creato da Fach-Pedersen è sparito e ci si può giocare solamente acquistando il gioco di Nightdive Studio. Due fattori che insieme hanno scatenato una vera e propria tempesta perfetta, ai danni dello sviluppatore.

La versione di Blade Runner prodotta da Nightdive Studio è considerata piena di bug e priva di un doppiaggio completo. Problemi di cui lo sviluppatore è già a conoscenza, ma non è chiaro quando verranno risolti. Dal canto suo, GOG ha dichiarato che offrire la versione fan made (perfettamente funzionante e molto apprezzata) solamente dopo l’acquisto della versione rimasterizzata di Nightdive Studio era l’unico mod per dare valore a questa opera.

Al di là dei problemi relativi a questa versione, appare chiaro che eliminare la rimasterizzazione fan made non è stata accolta benissimo. I bug si sistemeranno, Nightdive Studio lo ha già annunciato e manterrà sicuramente la parola data, ma l’impossibilità di accedere a un gioco perfettamente funzionante non sarà probabilmente dimenticato a breve. La speranza è che GOG torni sui suoi passi, soprattutto nell’attesa di una versione ufficiale stabile e pronta per essere giocata. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.