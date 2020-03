Blade Runner Enhanced Edition: versioni fisiche per PS4 e Switch in arrivo

Tra i tanti titoli presenti nel mercato videoludico passato, ci sono giochi totalmente sconosciuti ai più, di cui molte persone sicuramente non hanno mai sentito parlare. Tra questi, figura il nome di Blade Runner: si tratta di un videogioco ispirato al’omonimol film dell’82, sviluppato dal team Westwood Studios, ovvero il team che lavorò anche ai primi Command & Conquer usciti nello stesso anno. Il gioco segue le vicende del detective Roy McCoy, impegnato nella battaglia contro i replicanti rinnegati in una Los Angeles futuristica. Blade Runner all’epoca divenne anche piuttosto famoso, tanto da vincere persino il premio Gioco dell’anno, tuttavia, con il passare del tempo, il suo nome è caduto nel dimenticatoio.

Sul sito di GOG Games, poco prima che la remaster fosse annunciata, è uscita una versione ottimizzata del gioco originale datato 1997, conosciuto da quei pochi per essere particolarmente ostico da far funzionare sui sistemi operativi moderni .Come vi avevamo già anticipato in un precedente articolo, Blade Runner sarà rimasterizzato in una veste nuova dai team Nightdive Studios e Alcon Entertainment, sfruttando un motore grafico proprietario di Nightdive, la quale recentemente ha rimasterizzato anche Doom 64 in chiave moderna, ma mantenendone la struttura grafica in 2D originale. Il titolo uscirà sul mercato attuale nel corso di quest’anno, sebbene una finestra di uscita specifica non sia ancora stata annunciata.

Limited Run Games, tramite un tweet, ha annunciato che le versioni per PlayStation 4 e Nintendo Switch saranno disponibili anche in versione fisica in edizione limitata; si tratta di un’opportunità per gli appassionati del film o per i collezionisti di mettere le proprie mani su una copia del gioco, poichè il titolo originale è divenuto un’icona nel tempo per coloro che lo conoscono ma che non sono riusciti ad ottenere una copia originale.

Per finire, vi ricordiamo che Blade Runner Enhanced Edition uscirà per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Cosa ne pensate di questa remastered? Recupererete una copia di un gioco di nicchia come questo?