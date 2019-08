Blair Witch e Cyberpunk 2077: scopri in diretta i due giochi su Twitch

Blair Witch e Cyberpunk 2077 sono i due grandi nomi della giornata: scoprire entrambe le opere il Live su Twitch insieme a noi.

Nel penultimo giorno di agosto, il mondo videoludico si prepara ad accoglierci con due proposte ben differenti. Prima di tutto, quest’oggi sarà disponibile Blair Witch, un nuovo gioco horror basato sul film “Blair Witch Project”. In questo nostro articolo vi abbiamo parlato di questo fine mese da paura, presentandovi sia Blair Witch sia Man of Medan, anch’esso disponibile a partire da oggi. Riguardo a quest’ultimo, vi abbiamo già proposto la nostra recensione.

Quest’oggi, quindi, vi mostreremo in diretta su Twitch, nel nostro canale, Blair Witch, disponibile per tutti i possessori di Xbox Game Pass senza costi aggiuntivi. L’orario è le 18.00. Tenetevi però pronti, non sarà solo un pomeriggio di terrore, ma anche di piacere perché a partire dalle 19.45 saremo nuovamente in diretta per scoprire insieme a voi il nuovo reveal del gameplay di Cyberpunk 2077. CD Project RED, dopo un cambiamento di piani, ha infatti deciso di svelare al mondo il gioco direttamente dai propri studi polacchi e non dal PAX West.

Cyberpunk 2077 ci permetterà di vedere ben 15 minuti di gameplay inedito e a seguire una serie di interviste con gli sviluppatori, i quali approfondiranno alcuni dettagli mostrato nel gioco. Potremo vedere in particolar modo Pacifica, uno dei quartieri di Night City: si tratta di una zona molto povera, dominata dalla gang che hanno preso il controllo degli edifici mezzi costruiti e poi abbandonati dagli investitori. Pacifica sarebbe dovuto essere un distretto marittimo per i più ricchi, invece è divenuto la casa dei più poveri.

Diteci, cosa vi interessa di più? Blair Witch, oppure il reveal di Cyberpunk 2077? Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 16 aprile 2020 su PC, Google Stadia, PlayStation 4 e Xbox One.