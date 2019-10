Bleeding Edge: l’alpha dell’esclusiva Microsoft arriva a breve

Bleeding Edge, nuovo gioco di Ninja Theory, sta per entrare in fase di Alpha pubblica per tutti coloro che hanno fatto richiesta o sono stati invitati.

Ninja Theory, studio di sviluppo not per aver creato titoli d’azione per giocatore singolo, ha ufficializzato tramite un annuncio durante la conferenza Microsoft dello scorso E3 il proprio nuovo gioco: Bleeding Edge. In contrapposizione con le precedenti esperienze dello studio, il nuovo titolo si focalizzerà sull’azione frenetica in un multiplayer basato sul combattimento tra due squadre composte da quattro personaggi ciascuna.

La prima fase di test Alpha sul gioco inizierà la prossima settimana, il 24 ottobre, per tutti coloro che si sono iscritti o sono stati invitati. Il test includerà il crossplay tra le piattaforme Xbox One e PC, ciò significa che gli utenti di entrambe le piattaforme si potranno sfidare a vicenda senza nessuna esclusione di colpi partecipando alla stessa Alpha.

La sessione di prova che prenderà il via il 24 ottobre resterà attiva dalle ore 20:00 alle ore 23:00, per poi riprendere dalle ore 01:00 alle ore 04:00 del giorno successivo. Chi ha già effettuato la registrazione sul sito ufficiale non dovrà far altro che attendere l’invito di partecipazione tramite e-mail, in arrivo durante la prossima settimana.

Non sappiamo ancora quale sarà la data d’uscita precisa, ma stando alle precedenti dichiarazioni di Ninja Theory il gioco rimane fissato per un lancio all’interno dell’anno corrente su Xbox One e PC. Inoltre ricordiamo che Bleeding Edge sarà inserito a partire dal giorno d’uscita nel catalogo del servizio ad abbonamento Xbox Game Pass. Cosa pensate per ora di Bleeding Edge? Farete parte di questa Alpha in arrivo la settimana prossima? Diteci la vostra.