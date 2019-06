Bleeding Edge: tutti i dettagli ufficiali sulla esclusiva Xbox One presentata all’E3 2019

Bleeding Edge, la nuova esclusiva Xbox sviluppata da Ninja Theory (Hellblade, DmC), è stata ufficialmente presentata: ecco i dettagli.

Nel corso dell’ultimo anno Microsoft ha chiaramente esplicato la propria nuova strategia: avere più team proprietari dedicati allo sviluppo di giochi “esclusivi”. La campagna acquisti della casa di Redmond è girata attorno a molti grandi nomi, ma uno dei migliori è certamente Ninja Theory, team inglese che ha dato i natili a Hellblade: Senua’s Sacrificare (oltre che a DmC, Heavenly Sword e Eslaved Odyssey to the West). Gli sviluppatori non ha svelato, fino a oggi, i dettagli sul loro nuovo progetto, ma alcuni leak avevano anticipato che si sarebbe trattato di Bleeding Edge, un gioco d’azione multigiocatore team-based. Ora, scopriamo tutti i dettagli ufficiali sul gioco durante la conferenze dell’E3 2019.

Sul palco sono saliti gli sviluppatori che hanno presentato il gioco con un nuovo trailer. In quest’ultimo possiamo vedere due gruppi di quattro personaggi dal design molto colorato e cartoon che si danno battaglia. Il gioco sarà in prima persona e punterà tutto sul multiplayer competitivo.. Purtroppo il filmato è stato molto breve e non ci ha permesso di capire esattamente come si evolverà l’azione in -game, fortunatamente potremo scoprirelo presto poiché il 27 giugno inizierà un periodo di alpha tecnica.

Diteci, cosa ne pensate di Bleeding Edge? Il nuovo progetto di Ninja Theory è esattamente quello che vi aspettavate, oppure avreste preferito qualcosa di simile a Hellblade: Senua’s Sacrife?