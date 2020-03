Bleeding Edge, Ninja Theory parla della genesi del titolo

Dopo aver rilasciato in maniera autonoma l’incredibile Hellblade le cose sono radicalmente cambiate in casa Ninja Theory. La software house, infatti, è stata negli ultimi anni acquisita nientepopodimeno che da Microsoft e si sta ora apprestando a rilasciare Bleeding Edge, un titolo radicalmente diverso rispetto la prima avventura di Senua.

A parlare della genesi di questo intrigante titolo multiplayer e del perché di sviluppare un’opera così differente rispetto al precedente è stato recentemente Rahni Tucker, il creative director di Bleeding Edge.

Tucker ha infatti dichiarato in un’intervista, parlando delle motivazioni alla base della scelta di lavorare a Bleeding Edge: “Vedete, la mia passione personale è quella dei giochi d’azione colmi di combattimenti. Ho lavorato al sistema di combattimento su DmC e voglio concentrarmi ancora su tale aspetto. ”

“Ninja Theory ha una lunga e ricca storia di titoli di questo genere e io volevo farne sempre di più, portare il tutto ad un livello successivo. Ho inoltre giocato negli ultimi anni a moltissimi giochi online, quindi la genesi di Bleeding Edge è stata più o meno questa, coniugare qualcosa in cui Ninja Theory è da sempre brava con qualcosa che mi piacerebbe veramente giocare a casa.”

Il creative director del titolo si è inoltre soffermato sull’acquisizione da parte di Microsoft, descrivendola con queste parole: “La situazione ora è decisamente rosea. In termini di realizzazione del gioco il leitmotiv è lo stesso di sempre, non è cambiato assolutamente nulla. A differire rispetto a prima è il grande supporto che stiamo ricevendo dalle altre software house. Rare, ad esempio, ci ha dato una grandissima mano e tantissimi consigli sul come gestire la beta di un titolo. Si tratta di una cosa veramente fantastica.”