Blizzard: il cofondatore lascia la società dopo 28 anni

Tempo di grandi e dolorosi cambiamenti a casa di Blizzard Entertainment, che si ritrova a perdere una vera e propria colonna dello studio. Stiamo infatti parlando del cofondatore Frank Pearce, che dopo ben 28 anni di onorata carriera ha deciso di lasciare la celebre software house.

A comunicarlo è stata Blizzard stessa, con un post sul proprio profilo Twitter ufficiale. “Dopo più di 28 anni, il nostro cofondatore Frank Pearce ha deciso di appendere la propria armatura al chiodo – grazie di tutto Frank, ti auguriamo il meglio per il futuro!” recita infatti il breve ma significativo tweet.

After more than 28 years, Blizzard cofounder Frank Pearce is hanging up his armor—thank you for everything, Frank, and best wishes for the future! https://t.co/xQ0tcIwMny

— Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) July 19, 2019