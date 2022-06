La chiusura di Spellbreak, il Battle Royale a tema magia, non sconvolgerà più di tanto il team di sviluppo. Come riportato da GamesBeat, infatti, lo studio Proletariat sarà acquisito da Blizzard Entertainment. Un’acquisizione che arriva proprio pochissime ore dopo la chiusura del gioco e che permetterà probabilmente di salvare tantissimi dipendenti.

Blizzard ha già cominciato le manovre dell’acquisizione, che dovrebbe essere già stata finalizzata. Il deal porterà gli sviluppatori di Spellbreak a lavorare su World of Warcraft. Tutti e 100 gli sviluppatori sono salvi e preserveranno il loro posto di lavoro. Proletariat comincerà a lavorare sulla nuova espansione dell’MMO di Blizzard, Dragonflight, che dovrebbe debuttare (salvo ritardi) nel 2022, come precedentemente annunciato dalla stessa software house.

Difficile immaginare che una manovra del genere sia stata effettuata in poche ore. La chiusura di Spellbreak e la successiva acquisizione del team di sviluppo da parte di Blizzard sono prbabilmente state programmate da diversi mesi. In aggiunta, l’acquisizione di Proletariat è la più grande mai effettuata dalla singola Blizzard. Al momento non sono però disponibili i dettagli sulle cifre e sui termini dell’accordo, ma probabilmente ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane, durante la prossima call tra azionisti e investitori del team di sviluppo di Irvine.

Proletariat risponderà a Blizzard solamente nel breve periodo. Entro un anno, infatti, dovrebbe finalizzarsi l’acquisizione dell’intero gruppo Activision (che include anche gli sviluppatori di Diablo e StarCraft) da parte di Microsoft. A quel punto, ogni team dovrà necessariamente rivolgersi e interfacciarsi direttamente con la casa di Redmond, oltre che i loro dirigenti locali. Questa manovra consentirà comunque al team di sviluppo di accelerare i loro processi produttivi, diminuendo (almeno si spera) i tempi tra l’annuncio di un gioco e la sua release. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.