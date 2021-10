Blizzard oltre Diablo: al lavoro su un nuovo RPG open world

Sono diversi mesi che Blizzard non sta passando un bel momento a causa di vicende legali che coinvolgono il suo ambiente di lavoro, ma ai fan del publisher che ha regalato ai giocatori opere come World of Warcraft e Diablo, farà sicuramente piacere sapere che mentre da un lato si cerca di superare questi tempi bui, dall’altro le operazioni di sviluppo e di reclutamento di nuovo personale vanno avanti: c’è un nuovo RPG open world all’orizzonte.

Blizzard Entertainment, secondo gli annunci di lavoro trovati su LinkedIn in questi giorni, sarebbe al lavoro su un nuovo videogioco RPG online, anche se ancora non sappiamo se si tratti davvero di un MMORPG. Il progetto è identificato negli annunci come “un gioco di ruolo con eventi e contenuti open world” e le posizioni di lavoro aperte sono una decina. Con le poche informazioni in possesso, possiamo fare una piccola ipotesi riguardo al videogioco in lavorazione: sembrerebbe essere un’esperienza mobile.

Non possiamo sapere se il nuovo videogioco di Blizzard sia legato al mondo di Diablo, a quello di Warcraft o di Starcraft, ma ricordiamo che nelle scorse settimane l’azienda aveva dichiarato di voler realizzare più prodotti videoludici delle proprie IP, tra cui anche videogiochi free-to-play per smartphone e dispositivi mobile. Siamo comunque certi su alcuni pochi elementi di questo videogioco dato che sono menzionati tutti tra i requisiti nei suddetti annunci di lavoro: esperienza nei videogiochi multiplayer online, conoscenza delle meccaniche RPG ed esperienza nello sviluppo su dispositivi mobile.

Questo non sarebbe l’unico videogioco su cui Blizzard sta mettendo le mani: dopo l’uscita di Diablo 2 Resurrected (recensione qui), dovrebbe essere la volta di Diablo Immortal e Diablo 4, entrambi annunciati diversi anni fa e, si spera, siano pronti all’arrivo tra il 2022 e il 2023. Anche Overwatch 2 dovrebbe essere programmato per uscire nell’aprile del 2022.