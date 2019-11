BlizzCon 2019: tutti gli annunci dell’evento

Finalmente anche il tanto atteso BlizzCon 2019 ha avuto inizio: ecco tutti gli annunci e le novità della serata di apertura.

Dopo mesi e mesi di attesa e critiche, dovute soprattutto allo scottante caso Blitzchung, finalmente è giunto il tanto atteso momento del BlizzCon 2019, evento in cui Blizzard è chiamata a far innamorare nuovamente le masse e regalare qualche annuncio di grandissimo rilievo.

I giorni precedenti a tale evento, come di consueto in tali occasioni, sono stati colmi di rumor e indiscrezioni più o meno verosimili ma oggi, dopo tutta questa attesa, il celebre publisher ha finalmente dato il via alle danze di questo BlizzCon 2019 con l’evento di apertura. Ecco cos’è successo in questa calda serata.

BlizzCon 2019: tutti gli annunci della serata

Ad aprire la conferenza è stato un importante discorso del presidente di Blizzard, che si è detto profondamente dispiaciuto per la vicenda Blitzchung e che ha ammesso le colpe della società in tutta questa vicenda. Potete trovare tutte le informazioni sul discorso direttamente qui. Scuse che, a quanto pare, per ora non hanno placato troppo le proteste ancora attualmente in corso.

Subito dopo tale intervento la conferenza vera e propria è partita con il botto, con l’annuncio nientepopodimeno dell’attesissimo Diablo 4. Il titolo, che è stato definito come in sviluppo da diversi anni, uscirà per PC, PS4 e Xbox One e riporterà la saga in un clima oscuro e di terrore e, ad oggi, sono già stati annunciati tre diversi personaggi. Si tratta del druido, del barbaro e della maga. Per Diablo 4 durante il BlizzCon 2019 sono inoltre stati rilasciati ben due trailer, uno in computer grafica ed uno con degli spezzoni di gameplay. Trovate tutte le info direttamente qui.

Anche Starcraft 2 è riuscito a ritagliarsi un piccolo spazio all’interno di questo evento d’apertura, con l’annuncio dell’introduzione dell’IA gestita da DeepMind, un’IA che promette di sbaragliare la stragrande maggioranza dei giocatori senza troppi problemi. Il celebre Arcturus Mengsk farà inoltre il suo esordio sul titolo nel corso del mese di novembre 2019. Scoprite tutti i dettagli comodamente qua.

In Heroes of the Storm è inoltre stato introdotto Deathwing The Destroyer, con il potente eroe che sarà disponibile in due differenti forme con diversi set di abilità. Chiunque accederà al Nexus lo riceverà inoltre gratuitamente. Come se tutto questo non bastasse fino al 10 novembre tutti gli eroi del titolo saranno giocabili senza doverli acquistare.

Grande spazio è inoltre stato riservato anche all’immortale World of Warcraft, con l’annuncio dell’espansione Shadowlands in uscita il prossimo anno e preordinabile fin da ora. Il trailer rilasciato per l’occasione, che potete osservare comodamente qui sotto, ci catapulta fin da subito nel bel mezzo dell’azione, permettendoci di osservare lo scontro tra il Lich King e Silvanas. Potete trovare tutti i dettagli riguardo tale annuncio comodamente qui. Durante il BlizzCon 2019 è inoltre stato annunciato che la fase 2 di WoW Classic avrà inizio il prossimo 12 novembre: tutto nel nostro articolo dedicato.

Subito dopo il celebre MMORPG è stato il turno di Hearthstone, con il card-game di Blizzard Entertainment che riceverà a breve l’espansione Descent of Dragons che, poco incredibilmente, sarà incentrata sui draghi. Svelato, inoltre, anche Hearthstone Battleground. Trovate tutte le informazioni a riguardo comodamente qui.

L’evento di apertura di questa BlizzCon 2019 si è poi conclusa con un annuncio tanto atteso quanto purtroppo già emerso nei giorni scorsi. Overwatch 2 infatti esiste ed è stato svelato con un bellissimo trailer proprio pochi minuti fa. Da sottolineare particolarmente il fatto che diversi eroi hanno un aspetto decisamente diverso rispetto al passato, nonché una serie di nuove abilità. Grande spazio è stato dedicato al titolo: potete trovare tutte le info sull’annuncio a questo indirizzo e i dettagli sul gameplay nel nostro articolo dedicato.

Una conferenza, in conclusione, decisamente interessante e che è andata a toccare praticamente ogni titolo nel catalogo di Blizzard; una conferenza che ci ha regalato una lunga serie di annunci decisamente interessanti e per ogni palato. Vi invitiamo a restare con noi e seguirci su queste pagine per saperne di più su tutti i vari titoli annunciati quest’oggi.

