BlizzCon 2019: Overwatch 2, Diablo 4 e due nuovi giochi tra gli annunci?

Secondo nuovi rumor ad attenderci alla BlizzCon 2019 ci saranno gli annunci di Overwatch 2 e Diablo 4, insieme ad altri quattro titoli ancora ignoti.

Soltanto poche ora fa Blizzard ha pubblicato il programma della BlizzCon 2019, che si terrà presso il Convention Center di Anaheim in California dal 31 ottobre fino al 2 novembre. La convention annuale includerà svariati aggiornamenti sui titoli Blizzard del calibro di World of Warcraft, Overwatch e Hearthstone, insieme a diverse aree tematizzate eSport ed esibizioni di Cosplay.

Il programma includerebbe anche sei slot da 45 minuti circa l’uno contrassegnati dalla dicitura “coming soon“. Il contenuto di quattro slot verrà svelato durante la conferenza d’apertura, che sarà possibile seguire anche in diretta streaming sul sito BizzCon.com, venerdì 1 novembre; mentre gli altri due slot troveranno spazio il giorno dopo sabato 2 novembre. Sul cosa verrà mostrato all’interno di questi spazi non ne siamo ancora al corrente, ma secondo un rapporto di Kotaku pubblicato a giugno, sembrava che Blizzard aveva cancellato uno sparatutto su StarCraft al fine di investire più risorse in altri progetti, in particolare Overwatch 2 e Diablo 4, con annuncio atteso proprio per la BlizzCon.

Sempre durante la scorsa estate proprio il presidente di Blizzard, J. Allen Brack dichiarò che lo studio era intenzionato a esaminare la possibilità di espandere l’universo di Overwatch con nuovi giochi, tenendo inoltre a dichiarare che la società aveva più titoli in sviluppo rispetto a qualsiasi altro momento della sua storia trentennale. Inoltre è recente la notizia dell’annuncio di un Artbook sulla storia di Diablo che tra le sue pagine dovrebbe fare proprio riferimento alla possibile esistenza di Diablo 4, suggerendone un annuncio imminente.

La società sembra avere molto da svelare durante la BlizzCon 2019 ma è stata recentemente messa sotto torchio da un gran numero di propri fa per aver vietato a diversi giocatori eSport di Hearthstone di esprimere sostegno al movimento democratico di Hong Kong durante i tornei. Cosa pensate dei probabili annunci di Overwatch 2 e Diablo 4? Quali altri titoli pensate possano essere annunciati durante la BlizzCon di quest’anno? Diteci la vostra.