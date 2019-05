Blood & Truth: un trailer ci illustra la trama di questo action in VR

Blood & Truth è sempre più vicino: alleviamo l'attesa guardando un nuovo trailer dedicato alla storia e alle tematiche del gioco VR di Sony.

Manca sempre meno all’arrivo nel nuovo gioco dei britannici London Studios: parliamo ovviamente di Blood & Truth. Questo nuovo titolo è, in pratica, un film d’azione interattivo: grazie alla potenza della realtà aumentata, potremo vivere in prima persona le avventure di un agente speciale che cerca di salvare la propria famiglia. Ora, PlayStation ha condiviso un nuovo trailer che ci permette di scoprire qualche dettaglio in più sulla storia.

Gli avversari saranno una gang criminale, un must per ogni action che si rispetti. L’obbiettivo del team, come viene spiegato nel filmato che trovate qui sotto, è di dare ai fan del genere tutto quello che desiderano, mettendoli in gioco in situazioni veramente spericolate. Ci si potrà lanciare da edifici che crollano e sparare a un elicottero che ci insegue lungo le strade di Londra.

Il gioco è in pratica un’evoluzione di “The London Heist”, una delle esperienze VR presenti in PlayStation VR Worlds (un pacchetto di minigiochi uscito insieme al caschetto). “The London Heist” era una versione preliminare dell’idea che è alla base di Blood & Truth.

Ci viene poi spiegato come Londra sia un’ambientazione perfetta per ogni gioco, ma ancora di più per un titolo in VR, visto che è possibile vedere dall’alto la città, durante la notte, con le sole luci degli edifici e delle strade a fare da punto di riferimento creando un mosaico di ombre e colori. Ci si può lanciare in luoghi di lusso, come hotel e casinò, per poi ritrovarsi in mezzo alle strade più povere e sporche della città: un cambio di stile intrigante che concede grande varietà.

La VR, viene detto in conclusione, ti permette veramente di vivere la fisicità di un gioco d’azione di questo tipo. Ovviamente un trailer non basta per farsi un’idea precisa, ma potete leggere la nostra anteprima, scritta dopo una prova con il gioco avvenuta proprio negli studi di Londra degli sviluppatori. Vi ricordiamo che Blood & Truth sarà disponibile a partire dal 29 maggio. Diteci, cosa ne pensate del gioco?