Bloodborne, lo sappiamo, difficilmente verrà rimasterizzato. Il gioco di casa Japan Studio e FromSoftware, infatti, sembra uno di quei titoli destinati a non ricevere nessun remake o nessuna patch per console next gen. Figuriamoci, poi, a parlare di un sequel: le probabilità di vedere un eventuale seguito sono pari a zero. Questo però non ha impedito al collettivo Enfant Terrible di poter lavorare a un nuovo fan concept trailer, che immagina proprio un episodio due del soulslike a tinte steampunk esclusivo per PlayStation 4.

Ne avevamo già parlato in passato, ma se non ve lo ricordate proviamo a rinfrescarvi la memoria. Enfant Terrible è un collettivo di artisti che si è posto come scopo quello di utilizzare l’Unreal Engine 5 per poter creare dei concept trailer che mostrano ipotetici remake, sequel o nuove IP. Tra i loro lavori possiamo trovare il remake di Red Dead Redemption e una nuova versione di Cyberpunk 2077. Nelle ultime ore è toccato proprio a Bloodborne ricevere un trattamento simile, con Enfant Terrible che ha realizzato un ipotetico secondo capitolo.

Nel filmato, che trovate poco più in basso, il collettivo ha immaginato un eventuale Bloodborne 2 realizzato con l’Unreal Engine 5. La location è ancora Yharnam, ma con un aspetto grafico decisamente migliore. Chiaramente non c’è nulla di giocabile: il filmato mostra solamente le potenzialità di un eventuale sequel realizzato con le più moderne tecnologie.

Bloodborne 2 non vedrà probabilmente mai la luce. Sony non sembra intenzionata a finanziare un nuovo capitolo e FromSoftware a oggi è ancora impegnata con Elden Ring. L’ultimo titolo di Hidetaka Miyazaki è stato un grande successo e ancora oggi continua a macinare vendite incredibili. Difficilmente il team di sviluppo abbandonerà presto la sua nuova opera e sarebbe anche lecito attendersi espansioni e DLC, che potrebbero arrivare nel corso del prossimo futuro. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.